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Кому квиток за 8 гривень? 4 авіакомпанії зробили знижки до 99% для українців

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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30 березня, 17:33
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Як купити квитки за безцінь та чи справді знижки авіакомпаній діють на практиці – в матеріалі "Сьогодні"
4 авіакомпанії зробили знижки до 99% для українців
4 авіакомпанії зробили знижки до 99% для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Активна еміграція українців не припиняється з 24 лютого через війну в Україні. Авіакомпанії відреагували на масовий переїзд людей та зробила знижки для українців на квитки до Фінляндії, Португалії та інших країн. Як отримати щасливий квиток – розповідаємо.

1 – польська авіакомпанія LOT

Пасажири з українським паспортом можуть придбати квиток авіакомпанії LOT з вигідною знижкою: 30% для дорослих, 50% для дітей та 99% для немовлят. Пропозиція діє на авіаквитки економкласу на всі рейси LOT з вильотом із Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Знижки актуальні до 31 травня.

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Додатково пропозиція передбачає:

  • Безкоштовну зміну бронювання, навіть, якщо ви пропустите рейс.
  • Повернення коштів за квитки, які до цього часу не можна було повертати.
  • Можливість додати 23 кг багажу до раніше придбаних квитків у тарифах без багажу.

2 – угорська авіакомпанія Wizz Air

"Сьогодні" розповідали, що авіакомпанія Wizz Air безоплатно надала 100 тис. квитків для українських біженців. Вони можуть отримати квитки на короткомагістральні рейси, які відправляються з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Для бронювання квитка потрібен український паспорт, який посвідчує особу. Достатньо зайти на спеціальну сторінку офіційного сайту Wizz Air, обрати місце призначення та ввести номер біометричного паспорта.

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/ Фото: Pexels

Ми перевірили, чи дійсно працює знижка для українців, якщо забронювати квиток. Нам вдалося придбати квиток з Любліну (Польща) до Лондона за 7.77 гривень. Уявляєте?! Так, один проїзд у маршрутці Києва коштує дорожче!

/ Фото: скріншот

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3 – фінляндська авіакомпанія Finnair

Українцям зробили знижку 95% на квитки в один бік з Варшави, Кракова, Гданська, Будапешта та Праги до Гельсінків. Активуйте знижку під час покупки квитка на офіційному сайті, ввівши промокод Ukraine95. Знижка діє до 14 квітня. Встигніть придбати свій щасливий квиток!

4 – португальська авіакомпанія TAP Air Portugal

Авіакомпанія TAP Air Portugal безоплатно пропонує квитки біженцям з України, які планують добиратися з Польщі до Португалії. Необхідно заповнити форму, щоб отримати квиток.

Дізнайтеся також, як безплатно жити в одній з найдорожчих країн світу – Норвегії та чому не варто оформлювати статус біженця в Польщі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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