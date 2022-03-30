Кому квиток за 8 гривень? 4 авіакомпанії зробили знижки до 99% для українців

Активна еміграція українців не припиняється з 24 лютого через війну в Україні. Авіакомпанії відреагували на масовий переїзд людей та зробила знижки для українців на квитки до Фінляндії, Португалії та інших країн. Як отримати щасливий квиток – розповідаємо.
1 – польська авіакомпанія LOT
Пасажири з українським паспортом можуть придбати квиток авіакомпанії LOT з вигідною знижкою: 30% для дорослих, 50% для дітей та 99% для немовлят. Пропозиція діє на авіаквитки економкласу на всі рейси LOT з вильотом із Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Знижки актуальні до 31 травня.
Додатково пропозиція передбачає:
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- Безкоштовну зміну бронювання, навіть, якщо ви пропустите рейс.
- Повернення коштів за квитки, які до цього часу не можна було повертати.
- Можливість додати 23 кг багажу до раніше придбаних квитків у тарифах без багажу.
2 – угорська авіакомпанія Wizz Air
"Сьогодні" розповідали, що авіакомпанія Wizz Air безоплатно надала 100 тис. квитків для українських біженців. Вони можуть отримати квитки на короткомагістральні рейси, які відправляються з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.
Для бронювання квитка потрібен український паспорт, який посвідчує особу. Достатньо зайти на спеціальну сторінку офіційного сайту Wizz Air, обрати місце призначення та ввести номер біометричного паспорта.
Ми перевірили, чи дійсно працює знижка для українців, якщо забронювати квиток. Нам вдалося придбати квиток з Любліну (Польща) до Лондона за 7.77 гривень. Уявляєте?! Так, один проїзд у маршрутці Києва коштує дорожче!
3 – фінляндська авіакомпанія Finnair
Українцям зробили знижку 95% на квитки в один бік з Варшави, Кракова, Гданська, Будапешта та Праги до Гельсінків. Активуйте знижку під час покупки квитка на офіційному сайті, ввівши промокод Ukraine95. Знижка діє до 14 квітня. Встигніть придбати свій щасливий квиток!
4 – португальська авіакомпанія TAP Air Portugal
Авіакомпанія TAP Air Portugal безоплатно пропонує квитки біженцям з України, які планують добиратися з Польщі до Португалії. Необхідно заповнити форму, щоб отримати квиток.
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