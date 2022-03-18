ELLE Чехія присвятили обкладинку квітневого номера Україні. Лаконічно, але змістовно

Elle Чехія присвятила обкладинку квітневого номера Україні / Фото: instagram.com/elleczech/

Преса всього світу просякнута наскрізь головною темою війни в Україні, яку підступно і ницо почала Росія проти нашого народу. Усі чудово розуміють, що відбувається, але тільки сліпі росіяни клюють на кремлівську вудку під назвою "спецоперація". Вчора ми показували вам дві обкладинки TIME, присвячені Україні, а сьогодні дивіться, як нас підтримав журнал ELLE Чехія.

Цікаво, що головний редактор чеського ELLE попросила свою колегу, головного редактора українського видання Соню Забугу, замість неї написати редакційну статтю.

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Elle Чехія присвятила обкладинку квітневого номера Україні / Фото: instagram.com/elleczech/

Хто б міг подумати, що слова про бойові дії, які ми пам'ятаємо із підручників історії про Другу світову війну, стануть суворою реальністю у житті сьогоднішніх українців. Хто б міг подумати, що через 77 років після закінчення Великої Вітчизняної війни мирні жителі України ночуватимуть у протиатомних притулках, міста обстрілюватимуться ракетами, а танки їздитимуть вулицями, де ще недавно українці мчали своїми звичайними справами. 24 лютого 2022 року розділило життя українців на ДО та ПІСЛЯ.

– написано у зверненні.

Ілюстрації чесько-української художниці Даніели Геродесової доповнюють номер. Також в Instagram Даніела виставила на продаж роботу, якою прикрашена обкладинка журналу, а гроші від покупки надішле на допомогу постраждалим українцям.

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Нагадаємо, що Музей Івана Гончара просить допомоги задля збереження спадщини.

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