Олена Зеленська пояснила, як Іспанія врятувала ціле місто в Україні

Перша леді України розповіла, чому українці мають право вступити до ЄС

Олена Зеленська всіма силами намагається розповісти світові правду про війну в Україні, пояснюючи, що буде з народом, якщо світ звикне до страшних подій у нашій країні.

Перша леді України виступила онлайн на міжнародній конференції WomenNOW, що відбулася у Мадриді, Іспанія. Сам захід був присвячений лідерству у нестабільні часи, силі змін, які можуть привнести жінки.

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Дружина президента подякувала народу та уряду Іспанії за те, що прийняли понад 100 тисяч переселенців з України.

Олена Зеленська виступила у рамках міжнародної конференції WomenNOW

Уявіть: Іспанія врятувала фактично ціле місто. Таке, як Сєвєродонецьк, який росіяни нищать бомбами в ці хвилини, коли ми розмовляємо. Іспанія приймає на лікування наших воїнів і діток з онкологією. Так, ви зберігаєте життя! Українці не забудуть цього, – розповіла Зеленська.

Під час бесіди Олена звернулася до представників Європейського Союзу та закликала надати Україні статусу кандидата на членство. Вона наголосила:

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23-24 червня на засіданні Європейської ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та в кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили у Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Людей, які б’ються зараз не лише за себе, а й за те, щоб агресор не прийшов у Європу. Хтось спитає: а що ми маємо для вступу до ЄС? Я скажу: у нас є головне – ми цінуємо людське життя.

Вам цікаво буде дізнатися, що Зеленська розповіла про те, куди відправити дітей на літо , а також куди її чоловік витрачає гроші, отримані від Словаччини.