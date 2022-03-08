Світ має знати: Олена Зеленська показала, що відбувається в Охматдиті під час війни

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Колаж: Сьогодні

У день 8-го Березня в Україні ми цінуємо не подарунки та квіти, а бачимо жорстокі реалії через війну, яку розв'язала Росія. У ці дні, напевно, найважче маленьким пацієнтам, які перебувають у підвалі найбільшої дитячої лікарні України.

Дітки в Охматдиті з найстрашнішими і найважчими діагнозами лікуються тепер у бомбосховищі.

Реклама

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська опублікувала у своєму офіційному Instagram приголомшливі фото з малюками та їхніми близькими. Перша леді також розповіла, як зараз відбувається робота з надання та організації гуманітарної допомоги:

Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання. З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон. З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт. З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Реклама

Олена Зеленська також поділилася, що велику допомогу та підтримку отримує від перших леді інших країн, серед яких Бріжит Макрон, Діана Науседене, Еміне Ердоган та Агаті Дуді.

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні. Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Реклама

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Читайте також: Загубилася дитина. Що робити: в Україні створили Telegram-канал з оперативною інформацією