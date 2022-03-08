Світ має знати: Олена Зеленська показала, що відбувається в Охматдиті під час війни

Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Колаж: Сьогодні
У день 8-го Березня в Україні ми цінуємо не подарунки та квіти, а бачимо жорстокі реалії через війну, яку розв'язала Росія. У ці дні, напевно, найважче маленьким пацієнтам, які перебувають у підвалі найбільшої дитячої лікарні України.
Дітки в Охматдиті з найстрашнішими і найважчими діагнозами лікуються тепер у бомбосховищі.
Олена Зеленська опублікувала у своєму офіційному Instagram приголомшливі фото з малюками та їхніми близькими. Перша леді також розповіла, як зараз відбувається робота з надання та організації гуманітарної допомоги:
Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.
З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.
З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.
З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.
Олена Зеленська також поділилася, що велику допомогу та підтримку отримує від перших леді інших країн, серед яких Бріжит Макрон, Діана Науседене, Еміне Ердоган та Агаті Дуді.
Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні. Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.
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