Мир должен знать: Елена Зеленская показала, что происходит в Охматдете во время войны

В день 8-го Марта в Украине мы ценим не подарки и цветы, а видим жестокие реалии из-за войны, которую развязала Россия. В эти дни, наверное, тяжелее всего маленьким пациентам, которые находятся в подвале самой большой детской больницы Украины.

Детки в Охматдете с самыми страшными и тяжелыми диагнозами лечатся теперь в бомбоубежище.

Елена Зеленская опубликовала в своем официальном Instagram ошеломляющие фото с малышами и их близкими. Первая леди также рассказала, как сейчас проходит работа по предоставлению и организации гуманитарной помощи:

Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.

З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.

З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.

З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.