Екстремально довгі нігті – новий тренд манікюру 2021 (фото)

Новий трендовий манікюр осені 2021 / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin, noodle_yess

Екстремально довгі нігті стають новим маст-хевом. Тренд вже стали застосовувати знаменитості, особливо це помітно на церемонії вручення премій "Еммі". Тараджі Хенсон, ЕмДжей Родрігес, Синтія Еріво вибрали дизайн манікюру, який більше нагадував кігті.

Яскраво-червоний як кров з додатковими кристалами у Тараджі, білий немов з мармуровим принтом у ЕмДжей і френч з візерунками на безіменних пальцях в Синтії просто вражали.

І хоча максимальна довжина і гострі кінці були ефектними, самим драматичним манікюром вечора може похвалитися Емма Коррін.

Актриса, зірка серіалу "Корона" з'явилася на червоній доріжці церемонії в дуже елегантній та стильній сукні з головним убором від Miu Miu. Манікюр зірка зробила досить ефектним – екстремально довгі чорні гострі нігті. До речі, Емма використовувала накладні нігті, які зняла вже на самій церемонії вручення премій.

Раніше ми помітили, що знаменитості, серед яких Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Карді Бі та Дуа Ліпа носять такий манікюр постійно. Хоч ми і дивуємося, що дівчата можуть робити руками з нігтями такої довжини. На допомогу нам прийшов аккаунт нейл-арт майстра в Instagram – Noodle_Yess. Майстер манікюру не тільки розповіла, але і показала в коротких відео, як вона з довгими нігтями пристосувалась в побуті - друкує на комп'ютері, відкриває вікна в машині і збирає монети.

Ми зібрали кілька красивих варіантів манікюру з довгими нігтями для натхнення перед вашим наступним походом до салону краси.

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