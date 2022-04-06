Екстрасенс передбачив, чи варто боятися третьої світової війни

Чи завдасть Путін ядерного удару - відповів екстрасенс / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, freepik.com

Екстрасенс Сергій Кобзар раніше розповідав, чи варто побоюватись військового вторгнення Білорусі в Україну. Сьогодні через звірства Росії на території нашої країни багато держав Європи одна за одною намагаються збільшити свій військовий потенціал, боючись нападу Путіна. Але чи варто чекати початку Третьої світової війни.

Якщо так глобально розібратися, то Третя світова вже є… Але, щоб дійшло до використання ядерної чи хімічної зброї – я думаю, що оточення Путіна не дозволить цього зробити, – прокоментував Сергій Кобзар.

За словами медіума, зараз завдання України та всього світу – знищити російську армію і не дати їм можливості далі спотворювати нашу землю та знищувати людей.

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У своїх розкладах Кобзар не бачить зустрічі президентів України та РФ, про яку постійно говорять у ЗМІ. Цього точно не буде найближчим часом.

Путін її просто боїться. Причому з багатьох причин – починаючи з загроз усередині країни, закінчуючи тим, що за силою свого духу, політичною силою, за підтримкою народу один Вова повністю програв другому. До того ж, переговори для них є просто таймаутом. Вони розуміють тільки з позиції сили, коли затискають болти з усіх боків. Така зустріч можлива лише тоді, коли РФ повністю поставлять на коліна, – вважає екстрасенс.

Також Кобзар підтвердив, що територіально Росія просто розвалиться.

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Розкол РФ до 4 елементів неминучий. Більше того, це єдине, що може врятувати оточення Путіна. Прийде розуміння, що окремо їм буде комфортніше, ніж бути разом. Тим більше, що такої цілісності там однаково немає. Якщо ми вийдемо за межі Пітера та Москви, далі, куди не кинься – суцільна катастрофа. Тож розвал буде точно. Як тільки закінчиться війна і буде пригнічений цей режим, там буде розкол, – сказав екстрасенс в ефірі програмі "Зірковий шлях".

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