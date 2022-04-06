Экстрасенс предсказал, стоит ли бояться третьей мировой войны

Нанесет ли Путин ядерный удар - ответил экстрасенс / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Экстрасенс Сергей Кобзарь ранее рассказывал, стоит ли опасаться военного вторжения Беларуси в Украину. Сегодня из-за зверств России на территории нашей страны многие государства Европы одно за другим стараются увеличить свой военный потенциал, опасаясь нападения Путина. Но стоит ли бояться начала третьей мировой войны?

Если так глобально разобраться, то третья мировая уже есть… Но чтобы дошло до использования ядерного или химического оружия – я думаю, что окружение Путина не позволит этого сделать, – прокомментировал Сергей Кобзарь.

По словам медиума, сейчас задача Украины и всего мира – уничтожить российскую армию и не дать оккупантам дальше уродовать нашу землю и уничтожать людей.

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В своих раскладах Кобзарь не видит встречи президентов Украины и РФ, о которой постоянно говорят в СМИ. Этого точно не будет в ближайшее время.

Путин попросту ее боится. Причем по многим причинам – начиная с угроз внутри страны, заканчивая тем, что по силе своего духа, политической силе, по поддержке народа один Вова полностью проиграл второму. К тому же переговоры для них являются просто тайм-аутом. Они понимают только с позиции силы, когда им зажимают болты со всех сторон. Такая встреча возможна только тогда, когда РФ полностью поставят на колени, – считает экстрасенс.

Также Кобзарь подтвердил, что территориально Россия развалится.

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Раскол РФ до 4 частей неизбежен. Более того, это единственное, что может спасти окружение Путина. Придет понимание, что по отдельности им будет комфортнее, нежели вместе. Тем более что такой целостности там все равно нет. Если мы выйдем за пределы Питера и Москвы, дальше, куда ни кинься, – сплошная катастрофа. Поэтому развал будет точно. Как только закончится война и будет подавлен этот режим, тут же будет раскол, – сказал экстрасенс в эфире программе "Зірковий шлях".

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