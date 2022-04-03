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Чи буде вторгнення Білорусі в Україну – думка екстрасенса

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 квітня, 14:35
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В ефірі програми "Зірковий шлях", яка виходить на Youtube каналі "Україна", екстрасенс Сергій Кобзар розклав карти та розповів, чи варто нам побоюватися прямого вторгнення білоруської армії в Україну
Екстрасенс передбачив, чи буде вторгнення в Україну з боку білорусів
Екстрасенс передбачив, чи буде вторгнення в Україну з боку білорусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Екстрасенс Сергій Кобзар зробив розклад на картах Таро, щоб визначити можливість вторгнення білорусів на нашу територію. За його словами, вона існує. Але в цьому випадку, каже Кобзар, треба розділяти поняття.

Перейшли кордон та пішли воювати – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Є ймовірність того, що вони здадуться та перейдуть на наш бік. Тих, хто готовий воювати – дуже мала кількість, їх майже немає, – заявив Сергій Кобзар в інтерв'ю каналу "Україна".

Також екстрасенс розповів, чим керується Олександр Лукашенко, приймаючи свої рішення, і що чекає на нього в майбутньому.

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Він зараз перебуває в незручному становищі, причому з усіх боків. Через цю ситуацію має великі побоювання за самого себе. Хоча я впевнений, що коли настане час судити їх у Гаазі, Путіна вже не буде, а ось Лукашенко сяде, – сказав екстрасенс у програмі Зірковий шлях.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі тут.

Раніше ми розповідали, як екстрасенс передбачив, що чекає на Україну у квітні.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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