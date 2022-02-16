Експрес-тест на коронавірус чи ПЛР – чому вірити, розповів лікар Комаровський

Чи можна вірити експрес-тестам на ковід чи все-таки ПЛР-тест – ефективніше? До популярного педіатра Євгена Комаровського звернулися з питанням, чому людина зробила експрес-тест на коронавірусну інфекцію, він виявився позитивним
А наступного дня він зробив ПЛР-тест і результат виявився негативним. Чому так може бути, кандидат медичних наук відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
Якщо перший результат позитивний, то це правильний результат, – каже кандидат медичних наук. – А от негативний ПЛР-тест після позитивного експрес-тесту може бути результатом того, що у вас невдало взяли мазок, тобто недостатньо ефективно подряпали носоглотку.
Щоб виявити вірус за допомогою стандартного ПЛР-тесту, треба добре і досить глибоко "прикластися" до слизової оболонки носоглотки, і це досить болісно, зазначає Євген Комаровський. Дуже часто лаборанти цього не роблять, в результаті людина отримує хибні дані, тобто будучи інфікованою, тест може бути негативним.
Негативний ПЛР-тест у людини, яка дійсно на цей момент хвора на ковід – це часто не дефект самого тесту, а дефект системи, яка проводить збір матеріалів для аналізу, – підсумував Євген Комаровський.
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