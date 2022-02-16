Експрес-тест на коронавірус чи ПЛР – чому вірити, розповів лікар Комаровський

Чи можна вірити експрес-тестам на ковід чи все-таки ПЛР-тест – ефективніше? До популярного педіатра Євгена Комаровського звернулися з питанням, чому людина зробила експрес-тест на коронавірусну інфекцію, він виявився позитивним

А наступного дня він зробив ПЛР-тест і результат виявився негативним. Чому так може бути, кандидат медичних наук відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Якщо перший результат позитивний, то це правильний результат, – каже кандидат медичних наук. – А от негативний ПЛР-тест після позитивного експрес-тесту може бути результатом того, що у вас невдало взяли мазок, тобто недостатньо ефективно подряпали носоглотку.

Якщо результат експрес-тесту на ковід позитивний, то, швидше за все, він вірний і людина заразилася коронавірусом / Фото: unsplash.com

Щоб виявити вірус за допомогою стандартного ПЛР-тесту, треба добре і досить глибоко "прикластися" до слизової оболонки носоглотки, і це досить болісно, зазначає Євген Комаровський. Дуже часто лаборанти цього не роблять, в результаті людина отримує хибні дані, тобто будучи інфікованою, тест може бути негативним.

Негативний ПЛР-тест у людини, яка дійсно на цей момент хвора на ковід – це часто не дефект самого тесту, а дефект системи, яка проводить збір матеріалів для аналізу, – підсумував Євген Комаровський.

Також раніше ми писали, чому незважаючи на зростання захворюваності на ковід, немає обмежень, читайте "Чи небезпечно скасовувати карантин, коли омікрон наступає".

Реклама

А ще вам може бути цікаво, навіщо робити щеплення, якщо все рано можна захворіти на ковід, читайте "Чому вакцинація важлива, хоча щеплені від ковіду хворіють також".