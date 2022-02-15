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Обмеження при омікроні – чи небезпечно скасовувати карантин, коли захворюваність зростає, відповів доктор Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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15 лютого, 06:00
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Захворюваність на омікрон зростає в Європі, але карантину можна не очікувати. Що це – недбалість влади чи обґрунтоване рішення, відповів Євген Комаровський

Нині скрізь вирує омікрон, але як у Європі, так і в Україні уряди скасовують обмеження. Чому так відбувається, невже ні небезпеки у цього вірусу чи влада така байдужа до своїх громадян? Таке питання поставили популярному педіатру Євгену Комаровському в ефірі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24". І кандидат медичних наук відповів.

Давайте спочатку поставимо конкретне питання – навіщо вводяться обмеження? Сенс обмежень – зменшити навантаження на охорону здоров'я, – каже Євген Комаровський. – При тому, що наразі величезне зростання захворюваності, рівень госпіталізації людей залишається низьким; рівень смерті від ускладнень ковіда теж залишається низьким. І це відбувається завдяки вакцинації.

Штам "Омікрон" менш небезпечний у плані ускладнень та смертності, хоч і дуже заразний, карантин його не зупинить, тому локдауна не буде
Штам "Омікрон" менш небезпечний у плані ускладнень та смертності, хоч і дуже заразний, карантин його не зупинить, тому локдауна не буде / Фото: istockphoto.com

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Країни, які нині прибирають обмеження – ті самі Данія чи Британія, наприклад, там високий рівень вакцинації, у них щеплено понад 70% населення, зазначає доктор Комаровський. Але знову-таки там, де не щеплені діти – акцент на них, оскільки діти тепер хворіють найчастіше.

Зупинити омікрон напівзаходами практики неможливо, його заразність величезна. Хоч увесь світ ще з початку грудня знав, що прийде цей штам, пробували обмеження, закривалися – все одно цей вірус скрізь, – каже кандидат медичних наук. – Тому цей вірус все одно вражатиме нас, плюс він схожий, скажімо так, на ті ГРВІ, до яких ми звикли.

Тобто омікрон частіше протікає як хвороба верхніх дихальних шляхів, яка рідко когось приводить до лікарні, зазначає Євген Комаровський. Навіщо тоді запроваджувати обмеження та гробити економіку?

Також ми писали, що омікрон небезпечний для людей їхніх груп ризику, читайте "Чому всі мають знати про групи ризику".

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А також вас може зацікавити, коли можна лікувати коронавірус самостійно, а "Коли викликати швидку при ковіді та ГРВІ".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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