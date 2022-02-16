Экспресс-тест на коронавирус или ПЦР – чему верить, рассказал доктор Комаровский

Можно ли верить экспресс-тестам на ковид или все таки ПЦР-тест – эффективнее? К популярному педиатру Евгению Комаровскому обратились с вопросом, почему человек сделал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, он оказался позитивным.

А на следующий день он же сделал ПЦР-тест, и результат оказался негативным. Почему так может быть, кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Если первый результат позитивный, то это правильный результат, – говорит кандидат медицинских наук, – а вот отрицательный ПЦР-тест после позитивного экспресс-теста может быть результатом того, что у вас неудачно взяли мазок, то есть недостаточно эффективно поцарапали носоглотку.

Если результат экспресс-теста на ковид позитивный, то скорее всего он верный и человек заразился коронавирусом / Фото: unsplash.com

Чтобы обнаружить вирус с помощью стандартного ПЦР-теста, нужно хорошенько и достаточно глубоко "приложиться" к слизистой оболочке носоглотки, и это довольно болезненно, отмечает Евгений Комаровский. Очень часто лаборанты этого не делают, в результате человек получает ложные данные, то есть будучи инфицированным, тест может оказаться негативным.

Отрицательный ПЦР-тест у человека, который действительно на этот момент болен ковидом – это часто не дефект самого теста, а дефект системы, которая проводит сбор материалов для анализа, – подытожил Евгений Комаровский.

Также ранее мы писали, почему несмотря на рост заболеваемости ковидом, нет ограничений, читайте "Опасно ли отменять карантин, когда омикрон наступает".

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