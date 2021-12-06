Двоголовий ведмедик: Marc Jacobs випустили іграшку, від якої трохи не по собі

Двоголовий ведмідь став маскотом колекції Marc Jacobs / Фото: Колаж: Сьогодні
У співпраці з німецьким виробником іграшок Steiff Марк Джейкобс випустив двоголового плюшевого ведмедя. Виріб увійшов до нової стрітвір-лінії Heaven, створеної дизайнером рік тому, яка позиціонує себе як полісексуальна, позагендерна та просувальна різноманітність. На цьому дивовижні витвори моди не закінчуються – американська організація PETA запустила інтернет-магазин речей з "людської" шкіри.
Marc Jacobs випустили фантастичного клишоногого разом з одним із найстаріших виробників іграшок. Двоголовий ведмідь став маскотом колекції, що проносить удачу. Марк Джейкобс пояснював, що нова лінійка позиціонуватиметься на "фантастичному світі, що сполучає субкультури і прославляє багатогранних персонажів".
Нова іграшка, яка нагадує персонажа Сари Полсон в одному із сезонів "Американської історії жахів", має висоту 30 см, на шиї у неї фіолетовий бант у клітку.
Також у колекцію увійшли сірі футболки із зображенням м'якої іграшки. А світшот того ж кольору прикрашає нечіткий логотип із синелі, створений художницею Шаной Садегі-Рей. Плюшевий ведмідь, футболка та світшот доступні в інтернет-магазині Heaven by Marc Jacobs за 7168 грн .
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