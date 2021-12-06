Двуглавый мишка: Marc Jacobs выпустили игрушку, от которой немного не по себе

Двуглавый медведь стал маскотом коллекции Marc Jacobs / Фото: Коллаж: Сегодня
В сотрудничестве с немецким производителем игрушек Steiff Марк Джейкобс выпустил двухголового плюшевого медведя. Изделие вошло в новую стритвир-линию Heaven, созданную дизайнером год назад, которая позиционирует себя как полисексуальная, внегендерная и продвигающая разнообразие. На этом удивительные произведения моды не заканчиваются — американская организация PETA запустили интернет-магазин вещей из "человеческой" кожи.
Marc Jacobs выпустили фантастического косолапого вместе с одним из старейших производителей игрушек. Двуглавый медведь стал маскотом коллекции, проносящим удачу. Марк Джейкобс объяснял, что новая линейка будет позиционироваться на "фантастическом мире, соединяющем субкультуры и прославляющий многогранных персонажей".
Новая игрушка, напоминающая персонажа Сары Полсон в одном из сезонов "Американской истории ужасов", имеет высоту 30 см, на шее у нее фиолетовый бант в клетку.
Также в коллекцию вошли серые футболки с изображением мягкой игрушки. А свитшот того же цвета украшает нечеткий логотип из синели, созданный художницей Шаной Садеги-Рэй. Плюшевый медведь, футболка и свитшот доступны в интернет-магазине Heaven by Marc Jacobs за 7168 грн.
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