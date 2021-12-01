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PETA запустили інтернет-магазин речей із "людської" шкіри

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
1 грудня, 15:18
В закладинки
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Активісти та волонтери із захисту прав тварин та етичного поводження з ними намагаються привернути увагу до проблеми та закликати людей до людяності
Активісти запустили рекламну кампанію з етичного ставлення до тварин
Активісти запустили рекламну кампанію з етичного ставлення до тварин / Фото: PETA

Американська організація PETA, яка бореться за етичне поводження з тваринами, запустила креативну рекламну кампанію. Волонтери відкрили інтернет-магазин, де нібито можна купити речі, виготовлені з людської шкіри. Про це повідомляє видання The New York Post.

Мета проєкту – спонукати людей задуматися, чому вважається нормальним використовувати шкіру живої істоти заради моди.

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Онлайн-магазин під назвою Urban Outraged (в пров. з англ. "Міське обурення") – це посилання до одного з найбільших американських ретейлерів одягу Urban Outfitters.

Так, на сайті можна купити спідницю, куртку, сукню, штани, взуття, сумки або ремені зі шкіри людини. В описі кожного товару вказаний спосіб виготовлення.

Сукня з "людської" шкіри
Сукня з "людської" шкіри / Фото: PETA

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Наприклад, у картці про сукню написано:

Сукня Sofie прослужить вам поза сезонами, залишаючись розкішною та стильною. Софі була непідвладною часу красунею, схопленою у розквіті сил. Після того, як її заманили подалі від будинку, вона змушена була пройти 20 миль. Коли вона була виснажена, жорстокі фермери засипали їй у вічі тютюн і перець чилі. Сукня Sofie обов'язково стане єдиною, яка вам знадобиться, і це тому, що Софі була така одна в цілому світі.

Також у магазині є послуга пошиття одягу на замовлення під назвою "Колекція із потойбіччя", яка передбачає створення речей зі шкіри мертвого родича або близького.

Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри | Фото: PETA
Речі з "людської" шкіри / Фото: PETA
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Звісно, оформити замовлення у вас не вийде. Натиснувши на кнопку "Купити", вас переадресують на сторінку з фото закривавлених тварин.

Таким чином активісти закликають припинити продаж одягу, виготовленого з натуральних шкур та хутра тварин.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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