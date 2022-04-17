Лікар Комаровський розповів, чому при кашлі треба пити дуже багато рідини

При кашлі потрібно пити дуже багато рідини, це працює краще, ніж відхаркувальні засоби / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, чому практично ніде у світі не використовуються відхаркувальні засоби та що допоможе позбутися кашлю .

Кашель – це наслідок якоїсь хвороби. Він очищає дихальні шляхи. Але ми сприймаємо його інакше: кашель нас мучить, він нам набридає, тому хочеться якнайшвидше його позбутися.

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Усі ліки, які пригнічують кашель, призводять до того, що у легенях накопичується слиз і надалі можливі ускладнення, – пояснив лікарКомаровський. – Тому будь-які ліки від кашлю використовуються лише за дуже обмеженого кола хвороб.

Наприклад, коли у людини кашлюк чи пацієнту після операції боляче кашляти. Але загалом жодного відношення до самолікування ці ліки не мають. Відомо, що відхаркувальні засоби полегшують відкашлювання і роблять густий слиз рідким.

Але ви повинні знати: якщо в організмі достатня кількість рідини – мокрота у легенях

рідка, – попередив експерт програми "Ранок з Україною". – Тобто коли багато рідини в організмі – легко відкашлюватися. Якщо дефіцит рідини – відкашливатись складно. Саме тому практично ніде у світі не використовуються засоби, що відхаркують.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, ефективність відхаркувальних засобів в порівнянні з рясним питвом не доведено.

Будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні, якщо в організмі дефіцит рідини, тому треба більше пити / Фото: freepik.com

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Тобто будь-які таблетки та сиропи від кашлю не ефективні якщо в організмі дефіцит рідини. Більш того, вони можуть призвести до того, що ви довго і болісно кашлятимете, але поліпшення не настане.

Потрібно просто пити багато будь-якої теплої рідини, – порадив кандидат медичних наук. – Дуже добре допомагає тепле молоко із медом. Вибирайте мед у сотах, його бажано смоктати.

Різні настоянки на травах та збори – це, за словами лікаря Комаровського, із серії "треба хоч щось випити", вони не допомагають.

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Також раніше лікаря Комаровський пояснив, чому куріння дорослих шкодить здоров'ю їхніх дітей.