Доктор Комаровский рассказал, почему при кашле нужно пить очень много жидкости

При кашле нужно пить очень много жидкости, это работает лучше, чем отхаркивающие средства / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, почему практически нигде в мире не используются отхаркивающие средства и что поможет избавиться от кашля.

Кашель – это следствие какой-то болезни. Он очищает дыхательные пути. Но мы воспринимаем его иначе: кашель нас мучит, он нам надоедает, поэтому хочется как можно быстрее от него избавиться.

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Все лекарства, которые подавляют кашель, приводят к тому, что в легких накапливается слизь и в дальнейшем возможны осложнения, – объяснил доктор Комаровский. – Поэтому любые лекарства от кашля используются только при очень ограниченном круге болезней.

Например, когда у человека коклюш или пациенту после операции больно кашлять. Но в целом никакого отношения к самолечению эти лекарства не имеют. Известно, что отхаркивающие средства облегчают откашливание и делают густую слизь жидкой.

Но вы должны знать: если в организме достаточное количество жидкости – мокрота в легких

жидкая, – предупредил эксперт программы "Ранок з Україною". – То есть когда много жидкости в организме – откашливаться легко. Если дефицит жидкости – откашливаться сложно. Именно поэтому практически нигде в мире не используются отхаркивающие средства.

По словам врача-педиатра высшей категории, эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказана.

Любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости, поэтому надо больше пить / Фото: freepik.com

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То есть любые таблетки и сиропы от кашля не эффективны, если в организме дефицит жидкости. Более того, они могут привести к тому, что вы будете долго и мучительно кашлять, но улучшение не наступит.

Надо просто пить много любой теплой жидкости, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Очень хорошо помогает теплое молоко с медом. Выбирайте мед в сотах, его желательно сосать.

Разные настойки на травах и сборы – это, по словам доктора Комаровского, из серии "надо хоть что-то выпить", они не помогают.

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Также ранее доктор Комаровский объяснил, почему курение взрослых вредит здоровью их детей.