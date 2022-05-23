Лікар Комаровський розповів про "синдром бабусі" – як визнати користь сучасного догляду за дітьми

Сучасний догляд за дітьми значно спрощує життя батькам та приносить у життя малюків більше комфорту. Чому ж багато хто бабусі досі критикую своїх дочок у догляді за онуками?

Якщо в будинку підгузки, то мама може не прати з ранку до ночі, відпочивати та більше часу приділяти малюкові

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І чому відмовляються визнати користь у тому числі здоров'я малюків сучасного підходу? Кандидат медичних наук Євген Комаровський зазначає , що справа в так званій "жаді помсти" старшого покоління .

Жінка, яка доглядає за немовлям скажемо в 1990 році робила те ж саме, що жінка в 1950 і навіть 1900. Але за останні 20-30 років відбулася революція у догляді за дітьми, – каже Євген Комаровський, – це і підгузки "памперси", і величезний вибір дитячого харчування, і нові засоби догляду за дитиною, технології, як подорожувати з маленькими дітьми, тобто маса всього, щоб спростити життя і мамам, і самим малюкам.

Здавалося б, що простіше: якщо у будинку підгузки , то мама може не прати з ранку до ночі , Чому ж бабуся проти? Те саме – про дитяче харчування, яке підібрано з урахуванням вікових особливостей малюків. Але бабусі все одно "краще знають", що дитині потрібні продукти з ринку.

Звертаючись до таких бабусь, говорю, що вони нав'язують страждання, яке їм самим довелося пережити, – каже лікар Комаровський, – сучасні мами сплять ночами, поки діти в підгузках, стирають у пральних машинах, не готують зранку до ночі. І це нормально.

Тому що сучасні технології дають можливість батькам не витрачати час на прання/прибирання, а безпосередньо займатися розвитком дітей. Жага помсти старшого покоління породила міфи про те, що нібито чоловічі яєчка під підгузками перегріваються, тому памперси шкідливі. І не лише ці міфи.

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Бабуся 21 століття, тобто сучасна бабуся має вчитися бути щасливою самою, займатися собою і своїм дідусем, і радіти за дітей, які мають завдяки сучасним технологіям купу часу, щоб займатися безпосередньо дітьми, а не побутом, підбив підсумок кандидат медичних наук.

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