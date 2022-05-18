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Лікар Комаровський розповів, як відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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18 травня, 07:00
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Якщо немає нежиті, але з'являється інтенсивний біль у горлі – це ангіна, зазначає Комаровський. А збільшення мигдалин та закладений ніс із хропінням – мононуклеоз
Відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу допоможе лікар
Відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу допоможе лікар / Фото: Колаж: Сьогодні,

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", доктор Комаровський пояснив, у чому головна особливість двох найпоширеніших захворювань.

Якщо у дитини не тільки болить горло, а ще й закладений ніс, а також з'явився висип на тілі, то це може бути мононуклеоз, а не ангіна
Якщо у дитини не тільки болить горло, а ще й закладений ніс, а також з'явився висип на тілі, то це може бути мононуклеоз, а не ангіна

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Коли болить горло, майже 90% людей вважають, що це ангіна. Але чи так це насправді, якщо у дитини ще й закладений ніс, а також з'явився висип на тілі? Можливо, що в такому разі батьки помилилися з діагнозом? Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, на що вказують вищеописані симптоми.

Головна особливість ангіни – у носі сухо. Тобто якщо немає нежиті, зате з'являється дуже інтенсивний біль у горлі – у дитини ангіна, – підкреслив доктор Комаровський. – При цьому захворюванні морозиво зменшує біль у горлі та полегшує стан, тому що вплив холодом на мигдалики – це свого роду місцева "анестезія".

А якщо у дитини закладений ніс, болить горло і при цьому з'явився висип ?

Одне із найпоширеніших дитячих захворювань – інфекційний мононуклеоз, – сказав кандидат медичних наук. – Перші кілька днів дитині дуже погано, але хвороба завжди минає сама. Все, що треба робити: пити багато рідини, промивати ніс, іноді приймати жарознижувальні засоби.

Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, що один із типових симптомів інфекційного мононуклеозу – це запалення горла, збільшення мигдалин та закладений ніс із хропінням.

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Унікальна особливість інфекційного мононуклеозу полягає в тому, що якщо людині з цим захворюванням призначити антибіотик "Ампіцилін" або "Амоксицилін", то на тілі з'явиться висип, – прокоментував вплив антибіотика на вірус лікар-педіатр.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також доктор Комаровський розповів, як зупинити кров із носа в бомбосховищі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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