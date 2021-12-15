Лікар Комаровський розповів, як навчити дитину чистити зуби

Навчити дитину чистити зуби легше у процесі щоденного вечірнього купання / Фото: Колаж: Сьогодні
Не всі діти охоче погоджуються почистити зуби . Іноді потрібно влаштувати цілу виставу, щоб умовити дитину. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив прості кроки, які допоможуть зробити цю процедуру приємною для дітей .
Дуже важливо, щоб чищення зубів увійшло у дитини у звичку і сприймалося нею як обов'язкова умова нормального життя, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Насамперед малюк має бачити, як тато та мама чистять зуби.
Тому лікар-педіатр вищої категорії радить взяти малюка на руки, зайти у ванну кімнату та почати чистити собі зуби, щоб дитина дивилася на вас. Це важливо зробити, тому що діти копіюють поведінку дорослих .
Я пропоную вам розпочати чистити дитині зуби у процесі щоденного вечірнього купання, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Для цього придбайте щітку-напальчник. Вона одягається на палець тата чи мами. Ви можете просто нею водити дитині по яснах.
Як правило, перша зубна щітка, якою користуватиметься малюк, відрізняється тим, що на ній є спеціальне гумове кільце-обмежувач. Це кільце не дозволяє засунути щітку повністю в рот, – пояснив лікар-педіатр вищої категорії.
За словами Євгена Комаровського, у цьому випадку не важлива навіть зубна паста. Головне – сам процес. Тобто дитина повинна розуміти що цим займаються всі.
Дитина бачить, як батьки щодня чистять зуби, і тоді вона сприймає це як обов'язкову умову життя, тому вона не викликатиме у неї опір, – пояснив Євген Комаровський. – Приблизно після 3-4 років можна перестати контролювати цей процес.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
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