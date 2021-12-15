Лікар Комаровський розповів, як навчити дитину чистити зуби

Навчити дитину чистити зуби легше у процесі щоденного вечірнього купання / Фото: Колаж: Сьогодні

Не всі діти охоче погоджуються почистити зуби . Іноді потрібно влаштувати цілу виставу, щоб умовити дитину. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив прості кроки, які допоможуть зробити цю процедуру приємною для дітей .

Починати чистити зуби слід тоді, коли ви виявили перший зуб. У деяких випадках це можна зробити навіть раніше за допомогою масажу ясен.

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Дуже важливо, щоб чищення зубів увійшло у дитини у звичку і сприймалося нею як обов'язкова умова нормального життя, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Насамперед малюк має бачити, як тато та мама чистять зуби.

Тому лікар-педіатр вищої категорії радить взяти малюка на руки, зайти у ванну кімнату та почати чистити собі зуби, щоб дитина дивилася на вас. Це важливо зробити, тому що діти копіюють поведінку дорослих .

Я пропоную вам розпочати чистити дитині зуби у процесі щоденного вечірнього купання, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Для цього придбайте щітку-напальчник. Вона одягається на палець тата чи мами. Ви можете просто нею водити дитині по яснах.

Наступна зубна щітка повинна з'явитися трохи пізніше, приблизно, коли дитині виповніться першій рік.

Як правило, перша зубна щітка, якою користуватиметься малюк, відрізняється тим, що на ній є спеціальне гумове кільце-обмежувач. Це кільце не дозволяє засунути щітку повністю в рот, – пояснив лікар-педіатр вищої категорії.

За словами Євгена Комаровського, у цьому випадку не важлива навіть зубна паста. Головне – сам процес. Тобто дитина повинна розуміти що цим займаються всі.

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/ Фото: freepik.com

Дитина бачить, як батьки щодня чистять зуби, і тоді вона сприймає це як обов'язкову умову життя, тому вона не викликатиме у неї опір, – пояснив Євген Комаровський. – Приблизно після 3-4 років можна перестати контролювати цей процес.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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