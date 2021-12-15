Доктор Комаровский рассказал, как научить ребенка чистить зубы

Научить ребенка чистить зубы легче в процессе ежедневного вечернего купания / Фото: Коллаж: Сегодня
Не все малыши охотно соглашаются почистить зубы. Иногда нужно устроить целый спектакль, чтобы уговорить ребенка. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил простые шаги, которые помогут сделать эту процедуру приятной для детей.
Очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку и воспринималась им как обязательное условие нормальной жизни, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Прежде всего он должен видеть, как папа и мама чистят зубы.
Поэтому врач-педиатр высшей категории советует взять малыша на руки, зайти в ванную комнату и начать чистить себе зубы, чтобы ребенок смотрел на вас. Это важно сделать, потому что дети копируют поведение взрослых.
Я предлагаю вам начать чистить ребенку зубы в процессе ежедневного вечернего купания, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Для этого приобретите щетку- напальчник. Она надевается на палец папы или мамы. Вы можете просто ею водить ребенку по деснам.
Как правило, первая зубная щетка, которой будет пользоваться малыш, отличается тем, что на ней есть специальное резиновое кольцо-ограничитель. Это кольцо не позволяет засунуть щетку полностью в рот", – объяснил врач-педиатр высшей категории.
По словам Евгения Комаровского, в данном случае не важна даже зубная паста. Главное – сам процесс. То есть ребенок должен понимать, что этим занимаются все.
Ребенок видит, как родители ежедневно чистят зубы, и тогда он воспринимает это как обязательное условие жизни, поэтому оно не будет вызывать у него сопротивление, – объяснил Евгений Комаровский. – Примерно после 3-4 лет можно перестать контролировать данный процесс.
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