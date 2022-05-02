Лікар Комаровський розповів, що робити батькам, якщо дитина відмовляється їсти

Якщо дитина відмовляється їсти, то не давайте дитині між основними їдою солодке / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Щоб нагодувати свого малюка, батькам часом доводиться влаштовувати цілу виставу. Однак у інших сім'ях такі проблеми чомусь не виникають. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський розповів, як реагувати на маніпуляцію дитини.

Крики, примхи, сльози... Діти не завжди радісно біжать за стіл і з'їдають усе, що приготувала мама. Найчастіше доводиться умовляти дитину з'їсти хоча б ложечку і пообіцяти їй за це купити іграшку або відволікти на щось інше… Варіантів, як умовити малюка, дуже багато, але причина одна – дитина відмовляється їсти, хоча чудово почувається: бігає, стрибає, грає з іншими дітьми.

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Якщо дитина не хоче їсти, то не вмовляйте її. Наступного разу дитина отримає їжу лише тоді, коли вся сім'я сяде за стіл / Фото: freepik.com

Лікар Комаровський поділився простими, але ефективними правилами, як поводитися батькам, щоб уникнути чергового "концерту":

Перше правило: не показуйте дитині, що вам дуже важливо, хоче вона їсти чи ні .

. Друге правило: якщо малюк відмовився або став як завжди капризувати – ви відразу прибираєте тарілку зі столу . Тобто не вмовляйте, не робіть із цього трагедію і нічого не обіцяйте.

. Тобто не вмовляйте, не робіть із цього трагедію і нічого не обіцяйте. Третє правило: наступного разу дитина отримає їжу лише тоді, коли вся сім'я сяде за стіл. Не погоджуйтесь на плач та інші маніпуляції, інакше вам знову доведеться складати "концертну програму".

Четверте правило: не давайте дитині між основними прийомами їжі печиво, цукерки та інші солодощі.

І запам'ятайте: це ви вирішуєте, що буде їсти ваша дитина, а не вона, – сказав Євген Комаровський. – Ви витрачаєте гроші та сили на приготування їжі. Цінуйте свою працю, тоді вас поважатиме дитина. Дотримуйтесь правил і незабаром побачите результат.

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Також раніше доктор Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні.