Доктор Комаровский рассказал, что делать родителям, если ребенок отказывается есть

Если ребенок отказывается есть, то не давайте ребенку между основными приемами пищи сладкое / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Чтобы накормить своего малыша, родителям порой приходится устраивать целое представление. Однако в других семьях такие проблемы почему-то не возникают. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, как реагировать на манипуляции ребенка.

Крики, капризы, слезы… Дети не всегда с радостью бегут за стол и съедают все, что приготовила мама. Зачастую приходится уговаривать ребенка съесть хотя бы ложечку и пообещать ему за это купить игрушку или отвлечь на что-то другое… Вариантов, как уговорить малыша, очень много, но причина одна – ребенок отказывается есть, хотя прекрасно себя чувствует: бегает, прыгает, играет с другими детьми.

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Если ребенок не хочет есть, то не уговаривайте его. В следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол / Фото: freepik.com

Доктор Комаровский поделился простыми, но эффективными правилами, как вести себя родителям, чтобы избежать очередного "концерта":

Первое правило: не показывайте ребенку, что вам очень важно, хочет он есть или нет .

. Второе правило: если малыш отказался или стал как всегда капризничать – вы тут же убираете тарелку со стола . То есть не уговаривайте, не делайте из этого трагедию и ничего не обещайте.

. То есть не уговаривайте, не делайте из этого трагедию и ничего не обещайте. Третье правило: в следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол. Не соглашайтесь на плач и прочие манипуляции, иначе вам снова придется сочинять "концертную программу".

Четвертое правило: не давайте ребенку между основными приемами пищи печенье, конфеты и прочие сладости.

И запомните: это вы решаете, что будет есть ваш ребенок, а не он, – сказал Евгений Комаровский. – Вы тратите деньги и силы на приготовление еды. Цените свой труд, тогда вас будет уважать ребенок. Следуйте правилам и вскоре увидите результат.

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Также ранее доктор Комаровский рассказал, как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране.