Лікар Комаровський розповів, що робити при переохолодженні

При переохолодженні лікар Комаровський радить швидше знайти тепле місце та випити щось тепле / Фото: Колаж: Сьогодні
Які способи допоможуть швидко зігрітися, а що робити категорично не можна, якщо ви змерзли? Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, з чого найкраще розпочати, якщо ви дуже сильно змерзли .
В даному випадку не йдеться про ситуації, коли ви всього лише здригнулися і змогли вдома швидко зігрітися. Лікар Комаровський розповів про самодопомогу в екстремальних випадках, коли ви справді замерзли.
Симптоми загального переохолодження – це почуття холоду, блідість та сухість шкіри. Дуже часто у людини помітні розлади мови та координації, запаморочення, озноб, слабкість та сонливість, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Коли ви при переохолодженні вимірюєте температуру тіла, вона часто нижче 36 градусів.
Відмінний спосіб – залізти під ковдру разом із близькою людиною, яка зігріває вас теплом власного тіла, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".
Але запам'ятайте, при переохолодженні категорично не можна:
- зігріватися біля джерел відкритого вогню,
- розтирати замерзлу шкіру,
- вживати алкоголь.
Як тільки ви зігрієтесь обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Всі питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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