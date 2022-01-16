Доктор Комаровский рассказал, что делать при переохлаждении

При переохлаждении доктор Комаровский советует быстрее найти теплое место и выпить что-нибудь теплое / Фото: Коллаж: Сегодня
Какие способы помогут быстро согреться, а что делать категорически нельзя, если вы замерзли? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, с чего лучше всего начать, если вы очень сильно замерзли.
В данном случае речь не идет о ситуациях, когда вы всего лишь продрогли и смогли дома быстро согреться. Доктор Комаровский рассказал о самопомощи в экстремальных случаях, когда вы действительно замерзли.
Симптомы общего переохлаждения – это чувство холода, бледность и сухость кожных покровов. Очень часто у человека заметны расстройство речи и координации, головокружение, озноб, слабость и сонливость, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Когда вы при переохлаждении измеряете температуру тела, она часто ниже 36 градусов.
Отличный способ – залезть под одеяло вместе с близким человеком, который согревает вас теплом собственного тела, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина".
Но запомните, при переохлаждении категорически нельзя:
- согреваться возле источников открытого огня,
- растирать замерзшую кожу,
- употреблять алкоголь.
Как только вы согреетесь, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
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