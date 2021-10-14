Лікар Комаровський відповів, чому іноді дуже хочеться солоного

Іноді дуже хочеться солоного при зневодненні і після сильних физнагрузок / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато з нас пов'язують нестерпне бажання з'їсти що-небудь солоне з вагітністю . Однак ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що причин може бути кілька. До того ж солоного часто хочеться не тільки жінкам, а й чоловікам.

Чому тягне на солоне, організму чогось не вистачає?

Зазвичай якщо з'являється якась пристрасть, пов'язана з їжею, то її у ту ж мить же намагаються пов'язати з серйозною внутрішньою проблемою. "У тебе, напевно, з'явилася хвороба!" – лякають друзі або рідні.

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На солоне тягне також при інтенсивних заняттях спортом / Фото: unsplash.com

Хоча бувають випадки, коли людина просто не готова зізнатися, що їй подобається смачно поїсти. Як це роблять, наприклад, ласуни. Але коли вам хочеться солоного, то причини можуть бути принципово інші.

- Бажання з'їсти що-небудь солоне є класичним симптомом зневоднення і дефіциту солі в організмі, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Наприклад, це відбувається тоді, коли у людини інтенсивні фізичні навантаження. Особливо в жарку пору року.

Тому кандидат медичних наук рекомендує звернути увагу: якщо вам хочеться солоного, а напередодні у вас було досить активне заняття спортом, то ви можете з'їсти що-небудь солоне або випити воду з високим ступенем мінералізації.

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- Не дивно, що багато варіантів трохи солонуватої води настійно рекомендуються тоді, коли ви інтенсивно тренуєтеся ", – сказав Євген Комаровський.

А якщо на солоне тягне постійно, що робити?

Але якщо у вас не було ніякої активності, яка може призвести до зневоднення, ви не займалися спортом, на вулиці не стоїть спекотна погода, ви не в положенні, але вам хочеться солі, то це дуже незвичайний і нестандартний симптом і прямий привід піти до лікаря.

- Деякі досить серйозні хвороби пов'язані, наприклад, з порушенням функції надниркових залоз і можуть проявляється у вигляді бажання з'їсти що-небудь солоне ", – попередив ведущий рубрики" Запитай у Комаровського.

Всі питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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