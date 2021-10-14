Доктор Комаровский ответил, почему иногда очень хочется соленого

Иногда очень хочется соленого при обезвоживании и после сильных физнагрузок / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие из нас связывают нестерпимое желание съесть что-нибудь соленое с беременностью. Однако ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" объяснил, что причин может быть несколько. К тому же соленого часто хочется не только женщинам, но и мужчинам.

Почему тянет на соленое, организму чего-то не хватает?

Обычно если появляется какое-нибудь пристрастие, связанное с едой, то его тут же пытаются увязать с серьезной внутренней проблемой. "У тебя, наверно, появилась болезнь!" – пугают друзья или родные.

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На соленое тянет также при интенсивных занятиях спортом / Фото: unsplash.com

Хотя бывают случаи, когда человек попросту не готов признаться, что ему нравится вкусно поесть. Как это делают, например, сладкоежки. Но когда вам хочется соленого, то причини могут быть принципиально иные.

- Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровского". – Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года.

Поэтому кандидат медицинских наук рекомендует обратить внимание: если вам хочется соленого, а накануне у вас было довольно активное занятие спортом, то вы можете съесть что-нибудь соленое или выпить воду с высокой степенью минерализации.

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- Неудивительно, что многие варианты чуть-чуть солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь", – сказал Евгений Комаровский.

А если на соленое тянет постоянно, что делать?

Но если у вас не было никакой активности, которая может привести к обезвоживанию, вы не занимались спортом, на улице не стоит жаркая погода, вы не в положении, но вам хочется соли, то это очень необычный и нестандартный симптом и прямой повод пойти к доктору.

- Некоторые достаточно серьезные болезни связаны, например, с нарушением функции надпочечников и могут проявляется в виде желания съесть что-нибудь соленое", – предупредил ведущий рубрики "Запитай у Комаровского.

Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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