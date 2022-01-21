Лікар Комаровський відповів, чи справді "Омікрон" небезпечний і для кого саме

Штам "Омікрон" вже вивчають більше місяця, і схоже, що вірус справді не такий небезпечний, як його попередники – але не для всіх. Кому варто боятися "Омікрона – на ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

На цей раз під загрозою опиняться діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Даних про те, що штам "Омікрон" менш небезпечний і рідше викликає тяжкі ураження легень, у принципі, багато. Однак, цей штам все ж таки небезпечний для певної категорії людей.

Це люди у віці 65 плюс, а також ті, у кого є певні хронічні хвороби та стани, – каже кандидат медичних наук. А також серйозні, тяжкі ураження легень, серця та нирок.

Для таких людей "Омікрон" не менш небезпечний, ніж "Дельта". Але зараз їм масово почнуть хворіти і діти, і категорія 65+, у рази збільшиться кількість хворих у цілому.

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До того ж з'являються не дуже приємні дані про те, що у світі зростає кількість дітей із цукровим діабетом першого типу, – каже Євген Комаровський, – він часто розвивається у дітей після перенесених вірусних хвороб, зокрема, як з'ясувалося, і після коронавірусу.

Тому на тлі того, що в усьому світі масово коронавірусом хворіють діти , їх вакцинація – аргумент на користь щеплень від ковіда для дитячого населення.

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