Доктор Комаровский ответил, действительно ли "Омикрон" опасен и для кого именно

Штамм "Омикрон" уже изучают более месяца, и, похоже, что вирус действительно не так опасен, как его предшественники – но далеко не для всех. Кому стоит бояться "Омикрона – на эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

В этот раз под угрозой окажутся дети. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Данных о том, что штамм "Омикрон" менее опасен и реже вызывает тяжелые поражения легких, в принципе, много. Но тем не менее, этот штамм все же не безопасен для определенной категории людей.

Это люди в возрасте 65 плюс, а также те, у кого есть определенные хронические болезни и состояния, – говорит кандидат медицинских наук, – Это сахарный диабет, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия — угнетение иммунитета по той или иной причине. А также серьезные, тяжелые поражения легких, сердца и почек.

Для таких людей "Омикрон" не менее опасен, чем "Дельта". Но сейчас им массово начнут болеть и дети, и категория 65+, в разы увеличится количество заболевших в целом.

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К тому же появляются не очень приятные данные о том, что в мире растет количество детей с сахарным диабетом первого типа, – говорит Евгений Комаровский,- Он часто развивается у детей, после перенесенных вирусных болезней, в том числе, как выяснилось, и после коронавируса.

Поэтому на фоне того, что во всем мире массово коронавирусом болеют дети, их вакцинация – аргумент в пользу прививок от ковида для детского населения.

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