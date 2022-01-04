Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє

Пісні року

Чек-лист на січень

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою не ефективно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Подихати гарячим, побризкати йодом у роті, намазати себе козячим жиром, попарити ноги – Євген Комаровський відповів, що ці методи не працюють під час лікування COVID-19
Доктор Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою – неефективне
Доктор Комаровський розповів, чому лікування COVID-19 теплим повітрям та парою – неефективне / Фото: Колаж: Сьогодні

Через пандемію люди навчилися дбайливо ставитися до себе, миттєво реагувати, якщо з'явився кашель або нежить. Ось тільки багато хто з нас досі застосовують бабусині методи самолікування. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів про три правила, які справді допомагають залишатися здоровими.

Люди глибоко переконані, що якщо вони подихають теплим повітрям або посидять над гарячою парою, то обов'язково одужають. Деякі навіть полоскали горло спиртом або намазували себе козячим жиром, щоб позбутися коронавірусу.

Реклама

Вірус знаходиться усередині клітини людського організму. Covid-19 не лежить на поверхні слизових оболонок. Вбити вірус можна, тільки вбивши таку клітину, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тому методи: подихати гарячим, побризкати йод до рота, намазати себе козячим жиром, попарити ноги – не працюють.

Кандидат медичних наук уже неодноразово попереджав у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна": якщо вам кажуть, що коронавірус можна вилікувати бабусиними засобами, не слухайте таких людей. Їхні методи не мають відношення до цивілізованої медицини.

Захиститись від коронавірусної інфекції можна трьома способами, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Перший спосіб: регулярне провітрювання приміщення, в якому ви знаходитесь. Другий спосіб: вакцинація. Третій спосіб: соціальна дистанція.

Одягайте маски і тримайтеся подалі від людей, які чхають і кашляють, щоб не заразитися ковидом
Одягайте маски і тримайтеся подалі від людей, які чхають і кашляють, щоб не заразитися ковидом

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Реклама

Читайте також: "Що пити дитині, щоб швидше одужати".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Альтернатива ігристому
Набридло шампанське?
Хочу експериментів
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
3 - 9 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти