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Лікар Комаровський розповів, яка маска захистить від "Омікрону" і чи знову все болітимуть ковідом

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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18 січня, 10:40
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Євген Комаровський впевнений, що попереду – масова захворюваність на штам "Омікрон". Врятують не маски, а респіратори N 95, вентиляція приміщень та вакцинація

Імовірність того, що "Омікрон" підвищить смертність у країні невелика, але захворюваність найближчим часом різко зросте: вже кількість хворих збільшилася. Популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми " Час Голованова " на телеканалі " Україна 24 " розповів, як запобігти захворюваності новим штамом коронавірусу.

У величезної кількості українців є антитіла до коронавірусу, вони є, тому що людей, які не вакциновані і не хворіли в країні, вже майже не залишилося, – каже Євген Комаровський, – але хворіти будемо, тому що люди все одно ігнорують решту заходів профілактики.

За словами кандидата медичних наук, ті маски, які носять більшість людей, не мають жодного відношення до захисту від штаму "Омікрон". Вони не працюють, а працюють респіратори N 95 FFP2.

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Звичайні медичні маски не захищають від штаму "Омікрон", а працюють респіратори N 95 FFP2
Звичайні медичні маски не захищають від штаму "Омікрон", а працюють респіратори N 95 FFP2 / Фото: Колаж: Сьогодні

Що ще можна робити – триматися від людей подалі. Максимально провітрювати приміщення, якщо ви ходите в офіси, водите дітей у дитячі садки, школи і т. д, потрібно контролювати провітрювання, – каже лікар Комаровський, – Якщо не розумієте, є в приміщенні нормальна вентиляція чи ні – то скидаєтеся і купуєте датчик СО2 , він коштує близько 2000 грн.

Також важливо розуміти, куди подіти ваших тварин, якщо ви захворієте і всю сім'ю відвезуть у стаціонар.. Євген Комаровський радить перевірити, чи є в будинку запас ліків, бо ви можете захворіти всією сім'єю і потім довго не вийти з дому.

Тому вдома мають бути – ібупрофен, парацетамол, краплі у ніс, достатню кількість питної води. Оскільки основний спосіб лікування ковіду та вірусів загалом – це рясне пиття.

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Якщо завтра вся ваша сім'я "ляже" – то до вас не прийде сімейний лікар, тому що він теж "ляже". У США хворіє мільйон триста щодня, а у нас – лише тисячі, подумайте, хіба може таке бути?

Також читайте: "Що робити при переохолодженні".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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