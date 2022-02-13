Доктор Комаровський пояснив, чому про групи ризику по ковіду мають знати всі

Небезпеку для груп ризику захворюваності на ковід несуть усі штами, включаючи "Омікрон". Євген Комаровський підкреслив, що попри те, що більшість людей хворіє на "Омікрон" легко, всі повинні знати про так звані групи ризику – про ці та інші важливі моменти популярний педіатр розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Давайте ще раз усією країною зрозуміємо, що таке група ризику по ковіду, – говорить кандидат медичних наук, – це принципово. – Людина належить до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити її прогноз та збільшити ризик смерті під час інфікування коронавірусом.

Чому? Тому що у таких людей є захворювання, що погіршують прогноз перебігу ковіду, в тому числі й "Омікрону. Якщо людині з групи ризику або взагалі будь-кому при ускладненні ковіду різко стає гірше, припиніть самолікування. І знайте, що до станів чи захворювань, за якими визначається група ризику, належать:

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у першу чергу вік 65+. Якщо людина в такому віці, то вона автоматично потрапляє до групи ризику по ковіду.

Якщо людина в такому віці, то вона автоматично потрапляє до групи ризику по ковіду. хронічні стани – ожиріння, гіпертонія, хронічні хвороби серця, легенів, нирок, цукровий діабет другого типу (це не інсулінозалежний, а набутий, який завжди межує з ожирінням).

Крім літнього віку, рис важкої течії ковіда та смерті від ускладнень підвищує діабет, хвороби серця, нирок, ожиріння і не тільки / Фото: Pixabay

Це ті ситуації, коли про жодне самолікування у разі інфікування не повинно йтися, таким людям у разі захворювання, а одразу звертатися до лікарів, – підсумував Євген Комаровський.

Бажаєте ще дізнатися більше за темою, чи небезпечний новий штам коронавірусу та як відрізнити "Омікрон" від інших видів ковіду, читайте "Доктор Комаровський назвав 2 головні симптоми "Омікрону" та порадив лікування".

Також раніше ми писали, чому важливо робити ковід-щеплення, попри те, що щеплені люди теж можуть захворіти. Читайте "Чому вакцинація важлива, хоча щеплені від ковіду теж хворіють".

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