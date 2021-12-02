Бейонсе і її доньки знялися у новій рекламі Ivy Park та Adidas (фото)

Бейонсе знялася в новій рекламній кампанії Ivy Park і Adidas / Фото: Колаж: Сьогодні
Вийшов ролик Ivy Park і Adidas на підтримку їх п'ятої спільної колекції Halls of Ivy. У відео з'явилися діти багатьох знаменитостей, зокрема дочки Бейонсе. Останнім часом багато брендів люблять співпрацювати з дітьми. Так, Jacquemus представили нову святкову колекцію, у рекламі якої знялися різновікові діти.
Блю Айві і Румі Картер знялися в рекламі Ivy Park та Adidas. Також у відеоряді з'являються старша дочка Кобі Брайанта Наталія Брайант, діти Різ Візерспун Ава Елізабет і Дікон Різ, а також баскетболісти Джеймс Харден і Джален Грін.
Halls of Ivy — це образний простір, який знаходиться між тим, де ви зараз знаходитесь, і тим, де ви прагнете бути. Це безмежне, нічим не обмежене місце, де раді всім.
— поділилася Бейонсе.
Колекція буде випущена на сайті Adidas 9 грудня та в інтернет-магазині Ivy Park 10 грудня.
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