Для схуднення та здорового серця – 3 причини частіше гуляти взимку на вулиці

Найчастіше гуляти взимку на вулиці корисно для схуднення та здоров'я серця / Фото: Колаж: Сьогодні
Потренуватися на вулиці або хоча б просто пройтися пішки у зимову погоду також допомагає краще сконцентруватися, впоратися з безсонням і навіть стимулює креативність. Чим корисні зимові прогулянки, розповіли Центрі громадського здоров'я МОЗ.
У чому користь зимових прогулянок пішки
Якщо ви не любите гуляти взимку, варто задуматися над тим, щоб спробувати робити це частіше. Бо навіть повільна прогулянка на морозі допомагає боротися із зайвими кілограмами та загартовує наше серце із судинами.
Скільки гуляти взимку для здоров'я?
Щоб гуляти з користю для здоров'я, достатньо щодня пройтися пішки не менше ніж 10 хвилин в активному темпі. Якщо ваша мотивація не надто велика, можна використати спеціальний додаток .
Він буде нагадувати про прогулянки, фіксувати всі прогреси та показники здоров'я, розповідати про покращення. Пам'ятайте, що чим більше активності – тим більше переваг для здоров'я, тому гуляйте не лише 10 хвилин, а більше.
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