Для похудения и здорового сердца – 3 причины чаще гулять зимой на улице

Чаще гулять зимой на улице полезно для похудения и здоровья сердца / Фото: Коллаж: Сегодня
Потренироваться на улице или хотя бы просто пройтись пешком в зимнюю погоду также помогает лучше сконцентрироваться, справиться с бессонницей и даже стимулируют креативность. Чем полезны зимние прогулки, рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.
В чем польза зимних прогулок пешком
Если вы не любите гулять зимой, то стоит задуматься над тем, чтобы попробовать делать это чаще. Поскольку даже неспешная прогулка на морозе помогает бороться с лишними килограммами и закаляет наше сердце с сосудами.
Сколько гулять зимой для здоровья?
Чтобы гулять с пользой для здоровья, достаточно ежедневно пройтись пешком не менее 10 минут в активном темпе. Если ваша мотивация не слишком велика, можно использовать специальное приложение.
Оно будет напоминать о прогулках, фиксировать все прогрессы и показатели здоровья, рассказывать об улучшении. Помните, что чем больше активности – тем больше преимуществ для здоровья, поэтому гуляйте не только 10 минут, но и больше.
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