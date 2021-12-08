Для інтимних діалогів із тілом: Agent Provocateur представили першу колекцію секс-іграшок

Agent Provocateur представив свою першу колекцію секс-игрушек / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський бренд спідньої білизни Agent Provocateur розширив межі своїх можливостей та почав випускати ще одну чуттєву продукцію для жінок. На цей раз компанія презентувала колекцію функціональних секс-іграшок. Нагадаємо, що не менш гарячу колекцію піжам представила Ріанна.

Лінійка, запущена разом із британською компанією Lovehoney, налічує 6 дизайнерських гаджетів різних форм і розмірів для будь-яких пікантних уподобань: від злегка помітних дотиків до інтенсивних імпульсів.

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Вібратор The Bunny Hop за 170 доларів (4 637 грн) / Фото: Agent Provocateur

Ми живемо в епоху сексуальної волі. Захоплююче пробудження, коли люди відкрито досліджують свої тіла і осягають потужну силу оргазму не лише у партнерстві, а й наодинці. Agent Provocateur приєднується до цього діалогу з тілом цим гламурним асортиментом іграшок. І нарешті знімає табу з цих девайсів.

— відзначила креативний директор марки Сара Шоттон у прес-релізі.

Вібратор The Cha Cha Cha за 150 доларів (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

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Вібратор The Jitterbug за 125 доларів (3 409 грн) / Фото: Agent Provocateur

Лідер сексуального руху вібраторів Rabbit: Bunny Hop — гарний рожевий "зайчик" з потужним двигуном, який принесе задоволення як у зовнішньому застосуванні, так і всередині. Новий найкращий друг дівчини може безперервно працювати 75 хвилин, після чого знадобиться підзарядка.

Вібратор The Salsa за 110 доларів (3 000 грн) / Фото: Agent Provocateur

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Ціна на іграшки Agent Provocateur x Lovehoney варіюється приблизно від 100 до 170 доларів (від 2700 до 4630 грн). Вони доступні на сайті Agent Provocateur та Lovehoney.

Вібратор The Rumba за 150 доларів (4 091 грн) / Фото: Agent Provocateur

Вібратор The Two-Step за 125 доларів (3 400 грн) / Фото: Agent Provocateur

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