"Диктаторський блазень": репера Серьогу в YouTube закидали дизлайками за любов до Лукашенка

Нещодавно артист заявив, що у самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка нібито найсильніше рукостискання в Європі. Слова Серьоги викликали бурю хейту в Мережі

Репера Серьогу захейтили в Мережі через рукостискання з Олександром Лукашенком / Фото: YouTube, instagram.com/seryogamusic

Днями білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко) зробив комплімент самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку – артист потиснув йому руку, обійняв його і заявив, що у того "найсильніше рукостискання в Європі".

Після цього на Серьогу вилилися потоки коментарів обурення, зокрема і від шанувальників його творчості. Останнє відео на каналі Серьоги в YouTube "Тик-Ток для Санты" набрало вже понад 3 тисячі дизлайків проти 1,3 тисячі лайків.

Скріншот: YouTube

У коментарях під відео артисту нагадали, що в Білорусі 534 політв'язні. Багато хто нагадав про те, що у Лукашенка "руки в крові". Деякі коментатори написали Серьозі, щоб він не повертався до України, засудили позицію артиста і назвали "диктаторським блазнем".

Як ти поясниш свій гнилий вчинок мільйонам землякам, які просто хочуть жити у вільній країні, не з кривавим диктатором? 534 політв'язні. Як ти можеш тиснути руку, яка в крові? Жыве Беларусь!

Руки від крові складно відмити. Чи не так, Серього? Тобі це надовго запам'ятають. Давно до такого ніхто не додумувався. Диктаторський блазень.

Тиснучи руку кривавому Лукашенку, Серьога став в один ряд з ним, убивцею і садистом. Ганьба!

В Україну можеш навіть не повертатися, а національній безпеці видворити з України і заборонити в'їзд. Раніше пісні були класні, а тепер все мимо.

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Скріншот: YouTube

Сам Сергій Пархоменко поки що не коментує хвилю хейту в соцмережах. Він підтримує Олександра Лукашенка, називаючи його "хранителем балансу". Репер виступає за мир і дружбу між Україною, Білоруссю і Росією.

Минулого року колишня дружина Серьоги Поліна Ололо заявила, що він відібрав у неї двох синів. Нещодавно Поліна програла суд в боротьбі за дітей.

Сестра репера Серьоги звинуватила його в насильстві: