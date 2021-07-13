"Диктаторский шут": рэпера Серегу в YouTube забросали дизлайками за любовь к Лукашенко

Недавно артист заявил, что у самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко якобы самое сильное рукопожатие в Европе. Слова Сереги вызвали бурю хейта в Сети

Рэпера Серегу захейтили в Сети из-за рукопожатия с Александром Лукашенко / Фото: YouTube, instagram.com/seryogamusic

На днях белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) сделал комплимент самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко – артист пожал ему руку, обнялся с ним и заявил, что у политика "самое сильное рукопожатие в Европе".

После этого на Серегу полились потоки негодующих комментариев со стороны общественности, в том числе и поклонников его творчества. Последнее видео на канале Сереги в YouTube "Тик Ток для Санты" набрало уже больше 3 тысячи дизлайков против 1,3 тысячи лайков.

Скриншот: YouTube

В комментариях под видео артисту напомнили, что в Беларуси находятся 534 политзаключенных. Многие стали писать о том, что у Лукашенко "руки в крови". Некоторые комментаторы написали Сереге, чтобы он не возвращался в Украину, осудили позицию артиста и назвали "диктаторским шутом".

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Как ты объяснишь свой гнилой поступок миллионам землякам , которые просто хотят жить в свободной стране, не с кровавым диктатором? 534 политзаключенных. Как ты можешь жать руку, которая в крови? Жыве Беларусь!

Руки от крови сложно отмыть. Не так ли, Серега? Тебе это на долго запомнят. Давно до такого никто не додумывался. Диктаторский шут.

Пожимая руку кровавому Лукашено, Серега стал в один ряд с ним, убийцей и садистом. Ганьба!

В Украину можешь даже не возвращаться, а национальной безопасности выдворить с Украины и запретить въезд. Раньше песни были классные, а сейчас все мимо.

Скриншот: YouTube

Сам Сергей Пархоменко пока не комментирует волну хейта в соцсетях. Серега поддерживает Александра Лукашенко, называя его "хранителем баланса". Рэпер выступает за мир и дружбу между Украиной, Беларусью и Россией.

В прошлом году бывшая супруга Сереги Полина Ололо заявила, что он отобрал у нее двоих сыновей. Недавно Полина проиграла суд в борьбе за детей.