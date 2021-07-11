Репер Серьога на концерті обнявся з Лукашенком: Простому хлопцеві не слабо (відео)

На концерті на честь свята Купали в Білорусі репер Серьога висловив підтримку Олександру Лукашенко – вони потисли руки і обнялися

Репер Серьога обіймався з Олександром Лукашенко / Фото: instagram.com/seryogamusic

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко), який ще в 2019 році заявив, що хоче стати громадянином України і вступив до харківського університету, перевірив слух про те, що у Олександра Лукашенка найміцніше рукостискання в Центральній Європі.

Після свого виступу на святі "Купали" Серьога побіг до самопроголошеного президента РБ Лукашенка, який сидів у залі, щоб потиснути руку.

Іду до вас без краватки, розумію, що це неетично, але ж Гордону можна було. А мені простому білоруському хлопцю не слабо, – сказав Серьога, прямуючи до Олександра Лукашенка.

Після рукостискання репер і політик обнялися. "Брешуть! Не тільки в Центральній, а й у Східній і Західній теж", – зазначив Серьога після.

Сергій Пархоменко неодноразово говорив, що любить Україну і вважає її гарним місцем для "творчості і любові". Артист при цьому не відповідає на питання про приналежність Криму і не висловлюється про відносини України та Росії.

Серьога підтримує Олександра Лукашенка, називаючи його "хранителем балансу". Репер виступає за мир і дружбу між Україною, Білоруссю і Росією.

Сєрьога та Поліна Ололо / Фото: viva.ua

У минулому році колишня дружина Серьоги Поліна Ололо заявила, що він відібрав у неї двох синів. Нещодавно Поліна програла суд в боротьбі за дітей.