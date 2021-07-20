Чи дійсно перець чилі допомагає схуднути і чому його потрібно правильно їсти

Популярна у всьому світі пряність – перець чилі допоможе схуднути, активно спалюючи жири. Але також цей перець викликає серйозні проблеми зі шлунком

Перець чилі допоможе схуднути, але може і нашкодити шлунку / Фото: freepik.com

Перець чилі (Capsicum annuum) – одна з найпопулярніших спецій у всьому світі. Цей перець активно використовується для схуднення, однак разом з тим перець чилі – активний канцероген. Нові дані про користь і шкоду цієї пряності опубліковані в медичному журналі Nutrients.

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Чим корисний перець чилі для здоров'я та схуднення

Пряність перцю чилі пов'язана з алкалоїдами капсаіциноїдів, а зміст капсаіциноїдів в перці чилі в свою чергу прямо пов'язаний з його гостротою. Споживання перцю чилі корисно для здоров'я, його антибактеріальний і протизапальний ефект пояснює популярність цієї пряності в південних жарких країнах – адже там ризик інфекційних захворювань набагато вище.

Худнути на гострому перці треба з великою обережністю / Фото: unsplash.com

Дуже популярна ця спеція для боротьби із зайвою вагою: споживання капсаїцину допомагає скинути зайву вагу, тому що перець знижує апетит, відповідно, людина їсть менше. А також перець допомагає збільшити витрату енергії і окислення ліпідів, тобто діє як потужний жироспалювальний засіб.

Чилі вживають в їжу в сушеному, смаженому, свіжому і навіть копченому вигляді. Існує величезна кількість мексиканських і азіатських страв з перцем чилі, багато з яких популярні і серед українців.

Але перець чилі також викликає шлункові розлади, такі як кислотний рефлюкс, а надмірне його вживання може призвести до виразки шлунка.

Також вчені з'ясували, що почуття насичення, яке дає перець, пов'язане з шлунково-кишковим стресом через гостроту цієї пряності.

Як же їсти гострий перець чилі без шкоди для здоров'я?

Порошок червоного перцю обробляють шляхом сушіння та подрібнення Зміст капсаіциноїдів в порошку червоного перцю може варіюватися залежно від різновидів червоного перцю чилі, використовуваних для обробки порошку.

Використовуйте порошок червоного перцю середньої гостроти.

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Однак споживачі часто купують дуже "гарячий" порошок, який дуже швидко викликає подразнення слизової шлунка. Також досить часто можна "нарватися" на неякісний продукт: на жаль, прянощі в Україні підробляють.

Дослідники також не змогли довести, що регулярне додавання чилі до раціону допомагає організму до нього адаптуватися. Тому експериментувати з цією гострою спецією медики радять з обережністю.

Нагадаємо, що рані ми писали, як схуднути на спеціях і чим вони корисні.