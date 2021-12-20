Навіть Ріанна на неї підписана: 93-річна пенсіонерка стала зіркою Instagram (фото)

Нова зірка Мережі – 93-річна блогер Бадді Вінкл / Фото: Колаж: Сьогодні

Вік не має значення для тих, хто живе серцем, а не нав'язаними суспільством стереотипами. Саме така наша героїня – Бадді Вінкл чи Хелен Елам. Раніше ми писали, як має виглядати модна жінка після 50 років.

93-річна жінка підкорила світ своєю сміливістю: яскраві зухвалі образи, строкаті вбрання, підтримка легалізації медичного каннабісу та боротьба з токсичними проявами бьюті-індустрії – завдяки цьому на сторінку модного блогера підписано понад 3 мільйони людей. І навіть Ріанна стежить за стильною "штучкою".

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Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

Історія Хелен проста. Вона має невелику ферму та чудову родину. А одного разу правнучка поділилася її знімком у шортах та яскравій футболці у Instagram. Фото стало таким популярним, що Хелен створила сторінку Baddie Winkle і впевнено доводить, що вік – лише цифри.

Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

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У 2015 році жінка стала обличчям компанії Grit Creative Group, відтворивши культові образи Курта Кобейна, Кейт Мосс та інших зірок. Крім того, вона пройшлася червоною доріжкою на прем'єрній вечірці серіалу "Помаранчевий – хіт сезону", становила компанію Майлі Сайрус на премії MTV Video Music і була героїнею кліпу Фергі на пісню Life Goes On.

Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

Погодьтеся, далеко не кожному вистачить сміливості так феєрично жити. Сподіваємося, Хелен це справді приносить радість.

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Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

Нова зірка Instagram Бадді Вінкл / Фото: Инстаграм

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