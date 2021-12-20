Даже Рианна на нее подписана: 93-летняя пенсионерка стала звездой Instagram (фото)

Новая звезда Сети – 93-летняя блогер Бадди Винкл / Фото: Коллаж: Сегодня

Возраст не имеет значения для тех, кто живет сердцем, а не навязанными обществом стереотипами. Именно такая наша героиня – Бадди Винкл или Хелен Элам. Ранее мы писали, как должна выглядеть модная женщина после 50 лет.

93-летння женщина покорила мир своей смелостью: яркие вызывающие образы, пестрые наряды, поддержка легализации медицинского каннабиса и борьба с токсическими проявлениями бьюти-индустрии – благодаря всему этому на страницу модного блогера подписано свыше 3 миллионов подписчиков. И даже Рианна следит за стильной "штучкой".

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Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

История Хелен простая. Она имеет небольшую ферму и прекрасную семью. А однажды правнучка поделилась ее снимком в шортах и ​​яркой футболке в Instagram. Фото стало таким популярным, что Хелен создала страницу Baddie Winkle и уверенно доказывает, что возраст – только цифры.

Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

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В 2015 году женщина стала лицом компании Grit Creative Group, воспроизведя культовые образы Курта Кобейна, Кейт Мосс и других звезд. Кроме того, она прошлась по красной дорожке на премьерной вечеринке сериала "Оранжевый – хит сезона", составляла компанию Майли Сайрус на премии MTV Video Music и была героиней клипа Ферги на песню Life Goes On.

Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Согласитесь, далеко не каждому хватит смелости так феерично проживать свою жизнь. Надеемся, Хелен это действительно приносит радость.

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Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

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