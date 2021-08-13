Що взяти у відпустку: 5 образів для подорожей в розпал оксамитового сезону (фото)

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Коли літо підходить до свого логічного завершення, все, чого хочеться – надіти самий модний купальник сезону і зануритися в прохолодне море. Перечекавши наплив туристів в сезон, вирушаємо на відпочинок, дивитися неймовірної краси заходи сонця й світитись в максимально трендових і комфортних речах.
У розпал оксамитового сезону ми вирішили зібрати 5 найстильніших луків для тих, хто збирається у відпустку і готувється збирати валізи. Не дякуйте.
Стиль Бохо
Одяг на тонких бретелях стане ідеальним варіантом для прогулянки. Не бійтеся довжини максі, виріб з натуральної тканини захистить вас від сонячних опіків і не змусить знемагати від спеки. Доповнити образ можна легкою хусткою, яка прикриє від палючого сонця і допоможе легше перенести високу температуру.
Пляжний шик
Вирушаючи до моря, не забудьте про легку туніку. Такий елемент гардеробу стане універсальним на відпочинку, адже поєднувати її можна як з сандалями на низькому ходу, так і з босоніжками на невеликому каблуці для більш офіційних виходів.
Підняти вітрила
Одна з кращих літніх розваг – прогулянки по воді на яхті або катері. Якщо вам пощастило бути запрошеною на таку вечірку, подбайте про свій комфорт: плечі краще прикрити від зайвого ультрафіолетового опромінювання, але залишити під сорочкою топ або боді. Якщо ви не уявляєте вечірку без взуття на підборах, краще віддати перевагу формі kitten heel.
Виріз halter
Влітку не потрібно шукати привід вигуляти найкращу сукню і босоніжки зі стразами. Вирушаючи на вечерю в ресторан або в театр, найкращим рішенням буде надіти шовкове міді з горловиною halter. Це підкреслить витончену лінію плеча, а завдяки легкому крою ви можете не переживати про спеку. Доповнюйте образ ювелірними прикрасами в теплих відтінках.
Квітковий принт
Для походів по музеях і галереях в подорожі ідеально підійде лляний костюм небесного відтінку. Однотонний матеріал костюма збалансує сорочку з квітковим принтом та ніжно-рожеві балетки. Образ вийде не нудним і літнім.
Дивіться в ролику про відпочинок на українських курортах :
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