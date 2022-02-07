Чого хочуть жінки: вибираємо подарунки дівчатам на День святого Валентина

Що подарувати дівчині на 14 лютого / Фото: Pixabay, Pinterest

Нещодавно ми розповідали, що подарувати хлопцеві на 14 лютого, а тепер, чоловіки, матеріал для вас – що подарувати коханій дівчині на День святого Валентина. Ми підготували варіанти подарунків на будь-який смак та ціну, які гарантовано сподобаються вашій другій половинці.

Для початку скажемо, чого дарувати не треба – того, в чому ви взагалі не знаєтеся – декоративну косметику. Наприклад, навряд чи ви зможете купити тональний крем, підібравши правильний колір, або помаду, ідеально розібравшись у відтінках. Повірте, у цій справі дівчата й самі часто прогадують, хоч, здавалося б, знають себе досконало. Також дайте спокій ідеї солодкого подарунка, – це зовсім не те, чого вона очікує на 14 лютого. Хоча якщо ви тільки почали зустрічатися, це відмінний варіант.

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Сумка

Чого-чого, а сумок у жіночому гардеробі багато не буває. Тим більше, завжди можна вибрати щось нове, чого у вашої жінки ще немає. Головне, шукайте якісні матеріали та модель, що відповідає її стилю та смаку.

Сумка-багет MIA із чорного нейлону за 2200 грн / Фото: kachorovska.com/

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Шкіряна сумка Pinko за 5899 грн / Фото: answear

Крос-боді Karl Lagerfeld 6999 грн / Фото: intertop.ua

Ювелірні прикраси

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Ювелірні вироби завжди будуть у топі найбільш затребуваних та бажаних подарунків. Прикраси – це не просто красиво та солідно, а й асоціативно. Адже такий подарунок нагадуватиме саме про вас щоразу, коли він на ній.

Каблучка з білого золота Kiss Kiss 8490 грн / Фото: SOVA

Золоті сережки з кульками за 6395 грн / Фото: instagram.com/ukrzoloto/

Парфуми

Парфум – це та ж косметика, скажіть ви, – як його вибирати? Ви маєте рацію, але не зовсім. По-перше, є культові класичні аромати, які подобаються всім дівчатам. По-друге, тут куди легше вгадати смак, якщо ви знаєте найпростіше про вашу кохану. Наприклад, шлейф із солодкого, жорсткого чи свіжого аромату найчастіше залишає вона після себе.

Духи Victoria's Secret Bombshell 3000 грн / Фото: instagram.com/victoriassecret

Туалетна вода GUERLAIN La Petite Robe Noire за 2493 грн / Фото: brocard.ua

Перфорована вода DIOR J'adore 4856 грн / Фото: brocard.ua

Білизна

Білизна – відмінний подарунок, якщо у серйозних відносинах. Тоді ви можете піддивитися, який розмір носить наша кохана чи просто не ламати собі голову, а подарувати сертифікат на білизну. Так точно не впадете обличчям у багнюку.

Комплект білизни Victoria's Secret за 3890 грн / Фото: VictoriasSecret

Комплект білизни Victoria's Secret за 5800 грн / Фото: VictoriasSecret

Абонемент у спортзал, басейн чи йогу

Не особливо романтично? Зате дуже практично і завжди потрібно. Тому якщо ви давно зустрічаєтеся, варіант вам підійде. Такий подарунок завжди буде доречним і не просто прикрасить одну з поличок у будинку дівчини, а й принесе користь здоров'ю. Наприклад, у Sport Life місячний абонемент коштує зараз 833 грн.

Затишні речі

Піжами, тапочки, пледи, халати – це класні подарунки, що символізують не просто пристрасть та симпатію, а й турботу. Такі речі означають, що ви по-справжньому цінуєте дівчину і трепетно ставитеся до неї.

Піжама Sleeperset за 1019 грн / Фото: Sleeperset

Халат Anabel Arto за 2195 грн / Фото: anabel-arto

Сертифікат на масаж

У сучасному світі, якщо вам уже за 25 і у вас нічого не болить – значить, ви якийсь дивний Сидяча робота, мало руху, погане повітря – все це негативно відбивається на нашому самопочутті. Тому масаж – це 100% влучення в ціль! Існують різні види масажів: оздоровчий, для особи, що зміцнює і.т.д. Наприклад, у популярній мережі масажних студій Михайла Гузя сертифікат на оздоровчий масаж коштує 700 грн. Можна скомбінувати кілька масажів або подарувати сертифікат на конкретну суму, а дівчина вже сама розбереться, як його розбити.

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