Чего хотят женщины: выбираем подарки девушкам на День святого Валентина

Что подарить девушке на 14 февраля / Фото: Pixabay, Pinterest
Недавно мы рассказывали, что подарить парню на 14 февраля, а теперь, мужчины, материал для вас – что подарить любимой девушке на День святого Валентина. Мы подготовили варианты подарков на любой вкус и цену, которые гарантировано понравятся вашей второй половинке.
Для начала скажем, чего дарить не надо – того, в чем вы вообще не разбираетесь – декоративную косметику. Например, вряд ли вы сможете купить любимой тональный крем, подобрав правильный цвет, или помаду, идеально разобравшись в оттенках. Поверьте, в этом деле девушки и сами часто прогадывают, хотя, казалось бы, знают себя совершенно. Также оставьте в покое идею сладкого подарка, – это вовсе не то, чего она ожидает на 14 февраля. Хотя, если вы только начали встречаться, это отличный вариант.
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Сумка
Чего-чего, а сумок в женском гардеробе много не бывает. Тем более, всегда можно выбрать что-то новенькое, чего у вашей дамы еще нет. Главное, ищите качественные материалы и модель, соответствующую ее стилю и вкусу.
Ювелирные украшения
Ювелирные изделия всегда будут в топе самых востребованных и желаемых подарков. Украшения – это не просто красиво и солидно, но и ассоциативно. Ведь такой подарок будет напоминать именно о вас каждый раз, когда он на ней.
Парфюм
Парфюм – это та же косметика, скажите вы, – как ее выбирать? Вы правы, но не совсем. Во-первых, существуют культовые классические ароматы, которые нравятся всем девушкам. Во-вторых, здесь куда легче угадать вкус, если вы знаете самое элементарное о предпочтениях вашей любимой. Например, шлейф из сладкого, жесткого или свежего аромата чаще всего оставляет она после себя.
Белье
Белье – отличный подарок, если находитесь в серьезных отношениях. Тогда вы можете подсмотреть, какой размер носит наша любимая или попросту не ломать себе голову, а подарить сертификат на белье. Так точно не упадете лицом в грязь.
Абонемент в спортзал, бассейн или йогу
Не особо романтично? Зато очень практично и всегда необходимо. Поэтому, если вы давно встречаетесь, вариант вам подойдет. Такой подарок всегда будет кстати и не просто украсит одну из полочек в доме девушки, но и принесет пользу здоровью. Например, в Sport Life месячный абонемент стоит сейчас 833 грн.
Уютные вещи
Пижамы, тапочки, пледы, халаты – это классные подарки, символизирующие не просто страсть и симпатию, а и заботу. Такие вещи значат, что вы по-настоящему цените девушку и трепетно к ней относитесь.
Сертификат на массаж
В современном мире, если вам уже за 25 и у вас ничего не болит – значит, вы какой-то странный
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