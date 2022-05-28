Повний гайд по засобах інтимної гігієни — розбираємося з акушер-гінекологом

Менструальні чаші стають дедалі популярнішими, а тампони гінекологи рекомендують використовувати щодо ситуації, наприклад у басейні

Сьогодні, 28 травня, на Всесвітній день менструальної гігієни саме час поговорити про такі нагальні для жінок проблеми, як порушення менструального циклу і засоби інтимної гігієни. Які тампони чи прокладки кращі і чому вони підтікають через рясні виділення – розібратися у всьому цьому допомогла кандидат медичних наук, акушер гінеколог, сексопатолог Марія Щербак.

Марія Щербак / Фото: пресслужба

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Навіщо взагалі привертати увагу до місячних – це ж соромно?

Місячні – це природний процес, а полегшити його з максимальним комфортом для жінки допомагають сучасні засоби менструальної гігієни. Та менструація століттями зазнавала стигматизації, тобто навішування певних соціальних ярликів.

Тому в такі дні, як сьогодні, медична спільнота і громадськість проводять відкриті заходи, в ході яких пояснюють людям, що менструація – це не соромно, що навіть зараз засоби інтимної гігієни навіть в Україні може дозволити собі далеко не кожна жінка. І як бути, якщо елементарно не вистачає коштів на прокладки.

Як правильно і якими користуватися засобами менструальної гігієни, щоб не нашкодити здоров'ю. Чи дійсно тампони небезпечні, а менструальні чаші такі зручні і допомагають зробити місячні менш болючими?

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Менструація – цілком природний процес в жіночому організмі. І він не має бути ні предметом сорому, ні передумовою неспроможності до звичних справ.

Засоби менструальної гігієни – необхідність, а не розкіш. Однак, згідно з опитуваннями, в Україні для 27,4% дівчат вони занадто дорогі, – каже Ярослава Лопатіна, очільниця представництва Фонду АнтиСНІД-США в Україні, – мета нашої кампанії – зверніть увагу на цю проблему і донести думку, що комфорт кожної дівчини – це її свобода: свобода руху, свобода самовираження, свобода вибору.

Проблема ще й у тому, що неполадки з жіночим здоров'ям дівчини і жінки часто списують на те, що прокладки протікають, тому що вони "неякісні". А хворобливість менструації може бути через те, що неправильно вставили тампон або чашу. Насправді рясні виділення або сильний біль місячних можуть бути ознаками гінекологічних проблем.

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А як зрозуміти, що місячні не в нормі і що робити?

У нормі менструація триває від 3 до 7 днів, зазвичай на другий день вона може бути більш болючою. Та цей біль легко знімається спазмолітиками або протизапальними препаратами. Менструація має бути циклічною і щомісяця повторяться через 21-35 днів. Це необов'язково чіткий цикл в 35 або 21 день (може бути 28 або 22 дні), але не більше і не менше.

Якщо менструальний біль більш-менш терпимий, легко знімається препаратами, то турбуватися нема про що

Щодо хворобливості: якщо вона більш-менш терпима, легко знімається препаратами, то турбуватися нема про що. Але коли біль вибиває жінку з графіку, її життєвих планів, а не знімається препаратами, то потрібно звертатися до лікаря і шукати насамперед причину в організмі.

Один з поширених міфів про біль, що жінка народить і далі все мине, це не завжди так. Хвороблива менструація після пологів може зникнути, це пов'язано зі зміною гормонального фону. Але якщо у жінки до пологів був ендометріоз, вона завагітніла і народила, то після пологів нічого не зміниться.

А про що розповість характер виділень при місячних?

Щодо характеру менструальних виділень, в 1-2 дні менструації вони можуть бути більш рясними, це норма, потім йдуть на спад. Норма тривалості менструації – не більше 7 днів, якщо місячні більш тривалі, то це вже не норма! А щодо засобів гігієни: звичайно, якщо при рясних виділеннях ви будете використовувати чашу маленького розміру або прокладку на 2 краплі, то кров буде протікати.

Часто говорять про рясні виділення, забувають про малі, коли місячні "мажуть": це теж вимагає звернення до лікаря. Якщо на перший/другий день початку місячних ви міняєте всього 1 або 2 прокладки на добу, то це може бути викликано гормональними порушеннями.

Які ж засоби менструальної гігієни вибрати: у чому їхні плюси і мінуси?

За останні 2-3 роки і в Україні стали популярні менструальні чаші – вони зручні тим, що досить мати 2 чаші, міняти їх у міру наповнення, промивати після зміни. Їх вистачає на 5-7 років використання.

Але менструальні чаші дуже важливо вибрати за розміром і під вашу кількість виділень. Тому використання таких чаш вимагає певного звикання і часу. Міняти чаші слід кожні 2-3 години, а в нічний час все ж краще використовувати прокладки, а не чаші або тампони.

Будь-який засіб менструальної гігієни важливо своєчасно міняти на чисте

Більшість жінок користується одноразовими прокладками. Їх варто вибирати "по краплях" або назвою – "нормал", "супер", суто за кількістю ваших виділень. Не варто брати нічну прокладку і ходити з нею цілий день, якщо у вас не дуже рясні виділення. Міняти прокладки загалом потрібно кожні 6 годин. Вибирайте прокладки без ароматизаторів, без матеріалів, які різко пахнуть – вони шкодять інтимній гігієні.

До речі використовувати щоденні прокладки, коли до місячних далеко, не рекомендується. Це більше рекламний хід, ніж вимушена міра. Якщо у вас є виділення (не менструальні), тим паче рясні – це не норма, потрібно відвідати гінеколога.

Еко-прокладки багаторазового використання звичайно ж більш екологічні, а одноразова прокладка може розкладатися більш ніж 100 років. А тканинні прокладки можна прати, сушити і використовувати роками. Та в цьому їхня незручність також. Однак зараз шиють багаторазові прокладки з "дихаючих" натуральних тканин, вони не подразнюють шкіру і в цьому набагато кращі за багаторазові.

Менструальні чаші дуже важливо вибрати за розміром і під вашу кількість виділень

Також чимало жінок люблять тампони: але їх теж слід вибирати "по краплях" та кількості виділень, не беріть великі тампони, якщо у вас мізерні місячні. Незайманим Марія Щербак тампони не рекомендує. Також хоч і мала ймовірність, але при використанні тампонів існує ризик розвитку токсичного шоку.

Міняти тампони рекомендується кожні 3 години, але це більше ситуативний засіб гігієни – якщо, наприклад, потрібно йти в басейн. На цей час зручно поставити тампон, а потім замінити його прокладкою.

Менструальні трусики роблять зазвичай багаторазові, зручні вони тим, що ризик протікань мінімальний. Мінус їх у тому, що такі трусики підходять не під всю білизну. Але який засіб гігієни ви б не вибрали, головне дотримуватися чистоти і не економити.

А що значить не економити, як тоді скоротити витрати на такі кошти?

Як уже сказано, на жаль не у всіх жінок є можливість користуватися прокладками або тампонами і вчасно їх міняти. Та економити на прокладках, наприклад, ходити з однією прокладкою більше часу, ніж допустимо – це шкодити своєму здоров'ю. Можна разово витратитися і купити готові еко-прокладки або пошити самій. В інтернеті є різні способи, як пошити багаторазові прокладки. Цим можна вирішити ще й проблеми екології, крім економії ваших коштів.

Головне – не забувайте правила основної інтимної гігієни, мити геніталії потрібно не менше 2 разів на день, є місячні чи ні. Якщо запах виділень неприємний, не має значення менструальні або щоденні – не тягни з візитом до лікаря.

Нагадаємо, що раніше ми писали про біль у грудях під час менструального циклу.

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