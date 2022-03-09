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Інтимна гігієна під час війни – що робити, якщо місячні та неможливо прийняти душ

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 березня, 16:55
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Стрес, безсоння та холод у сховищі можуть призвести до збою менструального циклу, тому запасіться прокладками. Чоловікам слід запастися вологими серветками
Якщо неможливо прийняти душ у притулок, запасіться прокладками та вологими серветками для інтимної гігієни
Якщо неможливо прийняти душ у притулок, запасіться прокладками та вологими серветками для інтимної гігієни / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через російську агресію більшість українців змушені постійно перебувати в бомбосховищах і укриттях, особливо складно за таких умов дотримуватися гігієни жінкам. Що робити, якщо місячні почалися раніше строку і як проводити інтимну гігієну в бомбосховищі – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як дотримуватися інтимної гігієни в сховищі

Навіть якщо з вашим менструальним циклом все гаразд, запасіться прокладкамиі, тримайте їх у "тривожній валізці", як і серветки для інтимної гігієни, туалетний папір. Також покладіть по кілька прокладок у кишені верхнього одягу, в якому ходите в укриття.

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Якщо користуєтеся тампонами, важливо їх не забувати своєчасно змінювати, щоб не стався синдром токсичного шоку. Те саме – щодо менструальних чаш. Тому тампони та менструальні чаші – не найзручніший засіб гігієни під час війни.

У притулку, якщо почалися місячні, найбезпечніше користуватиметься прокладками: їх замінити набагато легше
У притулку, якщо почалися місячні, найбезпечніше користуватиметься прокладками: їх замінити набагато легше / Фото: unsplash.com

Якщо немає можливості щодня міняти білизну, то намагайтеся якнайчастіше міняти щоденні прокладки. Пам'ятайте, що руки, якими ви торкаєтеся геніталій, повинні бути чистими: перед зміною прокладок обов'язково обробіть антисептиком або ретельно вимийте з милом.

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Запам'ятайте, що потрібно акуратно мити водою з милом або обробляти вологими серветками геніталії, щоб не проникати у піхву, не поранити його не занести інфекції.

Що робити, якщо місячні почалися у бомбосховищі?

Якщо цикл збився і місячні почалися, коли ви в сховищі і немає засобів гігієни – не соромтеся, просіть прокладки у жінок, що довкола вас . Якщо немає прокладок, візьміть із аптечки вату та бинти, на крайній випадок підійде чистий шматок футболки тощо.

Якщо місячні почалися, коли ви в притулку і не коштів гігієни – не соромтеся, просіть прокладки у жінок, що довкола вас
Якщо місячні почалися, коли ви в притулку і не коштів гігієни – не соромтеся, просіть прокладки у жінок, що довкола вас / Фото: unsplash.com

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У кожному притулку має бути санітарна зона: там ви зможете встановити прокладку, поміняти її, провести туалет геніталій вологими серветками. Якщо вам некомфортно, попросіть інших жінок вас прикрити, поки ви проводите гігієнічні маніпуляції. Головне, щоб вся зона статевих органів була чистою та сухою.

Чоловіча інтимна гігієна під час війни – що важливо знати

Чоловікам не менш важливо стежити за чистотою своїх геніталій, завжди тримайте при собі не лише туалетний папір, а й серветки для інтимної гігієни. Якщо немає можливості помити пахову зону та геніталії водою – використовуйте гігієнічні серветки.

Тримайте при собі не тільки туалетний папір, але й антисептики, серветки для інтимної гігієни
Тримайте при собі не тільки туалетний папір, але й антисептики, серветки для інтимної гігієни / Фото: freepik.com

Якщо ігнорувати гігієнічні процедури, то дуже швидко почнуть розмножуватися бактерії, з'явиться не лише неприємний запах, а й розпочнуться запальні процеси. Намагайтеся щодня міняти спідню білизну.

Також важливо використовувати будь-яку нагоду, щоб повноцінно спати, саме сон відновить ваші сили – читайте "Як відновити сон під час війни – поради лікаря, які допоможуть".

Стрес також може вплинути на рівень артеріального тиску, читайте "Як попередити та зупинити гіпертонічний криз у воєнний час".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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