Что лучше – тампоны, прокладки или чаши: полный гайд по средствам гигиены

Менструация – естественный процесс для женщин: чаши, тампоны или прокладки – необходимость, а не роскошь. Какое средство может подойти именно вам – в материале

Менструальные чаши становятся все более популярными в Украине / Фото: unsplash.com

Сегодня, 28 мая, во Всемирный день менструальной гигиены самое время поговорить о таких насущных для женщин проблемах, как нарушения менструального цикла и средства интимной гигиены. Действительно ли тампоны опасны, а менструальные чаши так удобны и помогают сделать месячные менее болезненными? Какие прокладки лучше и почему они подтекают из-за обильных выделений – разобраться во всем этом помогла кандидат медицинских наук, акушер гинеколог, сексопатолог Мария Щербак.

Мария Щербак / Фото: пресс-служба

Зачем вообще привлекать внимание к месячным – это же стыдно?

Месячные – это естественный процесс, а облегчить его с максимальным комфортом для женщины помогают современные средства менструальной гигиены. Но менструация веками подвергалась стигматизации, то есть навешивании определенных социальных ярлыков. Поэтому в такие дни, как сегодня, медицинское сообщество и общественность проводят открытые мероприятия, в ходе которых объясняют людям, что менструация – это не стыдно, что даже сейчас средства интимной гигиены даже в Украине может позволить себе далеко не каждая женщина. И как быть, если элементарно не хватает средств на прокладки: как правильно и какими пользоваться средствами менструальной гигиены, чтобы не навредить здоровью.

Менструация – это не стыдно, и говорить о гигиене важно и нужно! / Фото: freepik.com

- Менструация – совершенно естественный процесс в женском организме. И он не должен быть ни предметом стыда, ни предпосылкой несостоятельности к привычным делам. Средства менструальной гигиены – необходимость, а не роскошь. Однако, согласно опросам, в Украине для 27,4% девушек они слишком дорогие, – говорит Ярослава Лопатина, глава представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине, – цель нашей кампании – обратите внимание на эту проблему и донести мысль, что комфорт каждой девушки – это ее свобода: свобода движения, свобода самовыражения, свобода выбора.

Проблема еще и в том, что неполадки с женским здоровьем девушки и женщины часто списывают на то, что прокладки протекают, потому что они "некачественные". А болезненность менструации может быть из-за того, что неправильно вставили тампон или чашу. На самом деле обильные выделения или сильная болезненность месячных могут быть признаками гинекологическим проблемам.

А как понять, что месячные не в норме и что делать?

В норме менструация длится от 3 до 7 дней, обычно на второй день она может быть более болезненной. На эта боль легко снимается спазмолитиками или противовоспалительными препаратами. Менструация должна быть цикличной и ежемесячно повторятся через 21-35 дней. Это необязательно четкий цикл в 35 или 21 день (может быть 28 или 22 дня), но не более и не менее.

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По поводу болезненности: если она более-менее терпимая, легко снимается препаратами, то беспокоиться ли не в чем. Но когда боль выбивает женщину из графика, ее жизненных планов, а не снимается препаратами, то нужно обращаться к врачу и искать в первую очередь причину в организме.

Один из распространенных мифов о боли, что женщина родит и после все пройдет, это не всегда так. Болезненная менструация после родов может исчезнуть, это связано с конфигурацией гормонального фона. Но если у женщины в родов был эндометриоз, она забеременела и родила, то после родов ничего не изменится.

А о чем расскажет характер выделений при месячных?

Относительно характера менструальных выделений, в 1-2 дня менструации они могут быть более обильными, это норма, затем идут на убыль. Норма длительности менструации – не более 7 дней, если месячные более длительные, то это уже не норма! По поводу же средств гигиены: конечно, если при обильных выделения вы будете использовать чашу маленького размера или прокладку на 2 капли, то кровь будет протекать. Часто говорят о обильных выделения, забывают о малых, когда месячные "мажутся": это тоже требует обращения к врачу. Если на первый / второй день начала месячных вы меняете всего 1 или 2 прокладки в сутки, то это может быть вызвано гормональными нарушениями.

Какие же средства менструальной гигиены выбрать: в чем их плюсы и минусы?

За последние 2-3 года и в Украине стали популярны менструальные чаши - они удобны тем, что достаточно иметь 2 чаши, менять их по мере наполнения, промывать после смены. Их хватает на 5-7лет использования. Но менструальные чаши очень важно выбрать по размеру и под ваше количество выделений. Поэтому использование таких чаш требует определенного привыкания и времени. Менять чаши следует каждые 2-3 часа, а в ночное время все-таки лучше использовать прокладки, а не чаши или тампоны.

Любое средство менструальной гигиены важно своевременно менять на чистое / Фото: unsplash.com

Большинство женщин пользуется одноразовыми прокладками. Их стоит выбирать "по каплям" или названиям – "нормал", "супер", сугубо по количеству ваших выделений. Не стоит брать ночную прокладку и ходит с ней целый день, если у вас не очень обильные выделения.Менять прокалки в среднем нужно каждые 6 часов. Выбирайте прокладки без отдушек, без материалов, Которые резко пахнут – они вредят интимной гигиене.

Кстати использовать ежедневные прокладки, когда к месячных далеко, не рекомендуется. Это более рекламный ход, чем вынужденная мера. Если у вас есть выделения (не менструальные),тем более обильные – это не норма, нужно посетить гинеколога.

Эко-прокладки многоразового использования конечно же более экологичны, а одноразовая прокладка может разлагаться более 100 лет. А тканевые прокладки можно стирать, сушить и использовать годами. Но в этом и их неудобство. Однако сейчас шьют многоразовые прокладки из "дышащих" натуральных тканей, они не раздражают кожу и в этом намного лучше многоразовых.

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Также немало женщин любят тампоны: но их тоже следует выбирать "по каплям" и количеству выделений, не берите большие тампоны, если у вас скудные месячные. Девственницам Мария Щербак тампоны не рекомендует. Также хоть и в малой вероятности, но при использовании тампонов существует риск развития токсического шока. Менять тампоны рекомендуется каждые 3 часа, но это больше ситуативное средство гигиены – если, например, нужно идти в бассейн. На это время удобно поставить тампон, а потом заменить его прокладкой.

Менструальные трусики делают в основном многоразовые, удобны они тем, что риск протеканий минимален.Минус их в том, что такие трусики подходят не под все белье. Но какое средство гигиены вы бы не выбрали, главное соблюдать чистоту и не экономить.

А что значит не экономить, как тогда сократить затраты на такие средства?

Как уже сказано, к сожалению не у всех женщин есть возможность пользоваться прокладками или тампонами и вовремя их менять. Но экономить на прокладках, например, ходит с одной прокладкой больше времени, чем допустимо – это вредить своему здоровью.Можно разово потратиться и купить готовые эко-прокладки или пошить самой. В интернете есть различные способы, как пошить многоразовые прокладки. Этим можно решить еще и проблемы экологии, помимо экономии ваших средств.

Главное – не забывайте правила основной интимной гигиены, мыть гениталии нужно не мене 2 раза в день, есть месячные или нет. Если запах в выделений неприятен, не важно Менструальный или ежедневные – не тяни с визитом к доктору.

Напомним, что ранее мы писали о боли в груди во время менструального цикла.

А еще важно не забывать заботиться о своем эмоциональном здоровье, делать приятное себя и близким. Поможет вам в этом наш календарь подарков на все праздники мая, в котором можно поймать интересную идею для презента.