Що робити, якщо вжалила медуза: перша допомога

Опік від медузи не потрібно промивати прісною водою, тим паче терти і мочитися на шкіру, як радять народні методи. Як правильно надати допомогу – в матеріалі

Якщо вжалила медуза, то промийте опік морською водою і підіть додому / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращий спосіб уникнути опіку медузи – це взагалі її не чіпати, не брати в руки і пояснити дітям, чим небезпечні медузи. Але іноді подразнення чи опік на шкірі може з'явитися при контакті з її личинками. Які медузи найбільш небезпечні, що робити, якщо медуза вжалила і як надати допомогу правильно – розповів лікар-дерматовенеролог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресслужба

Чи справді медузи такі небезпечні?

У морях України водяться загалом аурелії, яких бачив кожен, хто відпочивав на морі. Їхня отрута хоч і не смертельна, але опік від медузи цього виду може бути досить сильним, особливо для дітей. Медузи-корнероти рідше зустрічаються на пляжах, але їхня отрута призводить до тяжких отруєнь.

Любителі закордонних морських курортів і пляжів можуть зіткнутися з медузами, отрута яких викликає сильну алергічну реакцію і больовий шок. Навіть в найбільш прозорій воді не вдається уникнути опіку медузи. Небезпеку також можуть представляти личинки актинії або наперсткові медузи.

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Після контакту з ними з'являється "висип купальника": це алергічна реакція, яка проявляється в місцях зіткнення зі шкірою плавок або купальника. Унаслідок насиченості води жалкими клітинами медуз, такі реакції можуть настати і без безпосереднього контакту з тілом медузи.

Також небезпечна отрута медуз, яких винесло на берег, тому не чіпайте їх, не дозволяйте грати дітям. І, тим паче, не кидайтеся медузами, не натирайте ними шкіру – на жаль, але й таке досі можна побачити на пляжах.

А як зрозуміти, що це саме опік від медузи?

Зазвичай при контакті з медузою, особливо отруйною, людина майже моментально відчуває печіння, біль, з'являється почервоніння, різноманітний висип, зокрема везикули (пухирці). Вони можуть зливатися між собою, лопатися. До того ж можуть з'явиться крововилив у шкіру, трохи пізніше лущення.

Якщо стався контакт з личинками медузи і з'явився "висип купальника", то спочатку болю і печіння на шкірі може не бути. Але почервоніння ви в будь-якому випадку помітите. При контакті з особливо отруйними медузами, такими як португальський кораблик або морська оса (кубомедуза) може виникати біль у м'язах, нудота, блювота, пітливість, зміна пульсу, болю в грудній клітці, задишка аж до втрати свідомості.

Можна отримати опік і від медузи, яку викинуло на пляж / Фото: unsplash.com

Такий стан вимагає негайної госпіталізації! Також в разі розвитку швидкої алергічної реакції після опіку медузи, набряку, утруднення дихання терміново викликайте "швидку", щоб не допустити набряку Квінке чи анафілактичного шоку.

Обов'язково зверніться за медичною допомогою, якщо медуза вжалила малюка у віці до 3-х років, чи уражена область очей, обличчя, слизових оболонок (не важливо, у дитини чи у дорослого).

Як правильно надати допомогу при опіку від медузи

Насамперед огляньте уражене місце. На шкірі можуть залишитися щупальця або частини тіла медузи, їх потрібно акуратно і правильно прибрати. Можна це зробити пінцетом, руками (але тільки в рукавичках), пластиковою банківською картою, щільною тканиною або змити водою.

Тільки не прісною, оскільки вона активує жалкі клітини медузи, що сприяє більш швидкому всмоктуванню нової порції отрути на ще не уражені ділянки шкіри.

Промивання морською водою підходить, якщо медуза вжалила вас не в тропічних водах. У тропіках, після опіку медузи, уражене місце спочатку рекомендується промити оцтом або лимонним соком (але не після укусу португальського кораблика), і лише потім – морською водою.

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Зверніться до рятувальників – у них під рукою може бути оцет, також вирушаючи на пляж, заздалегідь запасіться оцтовими серветками. Чого не можна робити – так це обробляти опік від медузи спиртом, алкоголем, мазати маслом чи будь-якими мазями, або кремами. А тим паче мочитися на уражене місце!

Кошти на основі декспантенолу в даному випадку теж не підходять, оскільки опік не термічний

А якщо після купання з'явився висип?

Якщо в місцях зіткнення шкіри з купальником помітили висип, то зніміть купальник або плавки, прийміть душ. Подразнення на шкірі можна змастити гормональним кремом (а краще лосьйоном) з гідрокортизоном, бетаметазоном, мометазоном або ін. Крем наноситься тонким шаром, який швидко всмоктується.

Також для зняття алергічних симптомів як при висипу купальника, так і при опіках медуз, приймаються антигістамінні препарати. А для зменшення болю і запальної реакції – знеболююче на основі ібупрофену або парацетамолу.

Чи можна відразу купатися, коли надав допомогу?

Ні, з пляжу краще піти. Оскільки сонце, морська вода і пісок при контакті з місцем опіку викличуть ще більше подразнення шкіри. Накладіть на місце опіку суху стерильну пов'язку, не чешіть уражене місце, потрібно виключити будь-які дратівливі дії на нього. Зокрема використання мочалки і тертя рушником.

Слідкуйте за станом шкіри в місці опіку і загальним самопочуттям. Важливо пити більше чистої води, щоб частіше ходити в туалет: так токсини швидше виведуться з організму. Якщо медуза вжалила дитину, то зв'яжіться з педіатром, лікар підкаже, які мазі або гелі можна буде використовувати для якнайшвидшого загоєння опіку.

Важливо! Якщо наступного дня місце "укусу" медузи почервоніло ще більше, з'явився гнійний ексудат, піднялася температура тіла, то терміново зверніться за медичною допомогою.

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