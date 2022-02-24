Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Найкращі меми дня

Медична допомога

Гель-лак шкідливий?

Made in Ukraine

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Перша медична допомога при опіках: важливо знати кожному

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 13:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Опіки можуть бути хімічними, термічними та електричними

Опіки, на жаль, можуть трапиться з кожним. Тут, як і в будь-який інший непередбачуваный ситуації, важливо швидко зреагувати і надати першу медичну допомогу при опіках. І ці прості правила важливо знати кожному для своєї безпеки і людей, які опиняться поруч.

Причиною опіку найчастіше виявляється окріп, гарячий посуд, пар, праска або інша побутова техніка, яка нагрівається. Як реагувати на опіки і надати першу медичну допомогу, розповів на своєму сайті доктор Євген Комаровський.

Реклама

Мабуть, одним з найбільш важливих положень надання першої допомоги є її терміновість: чим швидше вона подана, тим більше надії на успішний результат.

Щоб розуміти, яку допомогу надати потерпілому, важливо знати, що опіки бувають різні, відповідно і вид допомоги – відрізняється.

Види опіків:

Реклама
  1. Термічні – викликані вогнем, парою, гарячими предметами і речовинами;
  2. Хімічні – кислотами і лугами;
  3. Електрічні – впливом електричного струму або електричної дуги.

Опіки також діляться на чотири ступені ураження:

  • перша – почервоніння і набряк шкіри;
  • друга – водяні бульбашки;
  • третя – омертвіння шкіри;
  • четверта – обвуглювання шкіри, ураження м'язів, сухожиль і кісток.

Перша медична допомога при опіках
Перша медична допомога при опіках / Фото: Depositphotos

Що категорично не можна робити при опіках

Існує цілий список того, чого не можна робити при опіках. Ні в якому разі не проколюйте міхур з рідиною, не заклеюйте опік пластиром і не намагайтеся відокремити від шкіри ділянку тканини, що прилипла, а краще просто обріжте тканину.

Реклама

До того ж, не можна обробляти опік льодом, а також користуватися при обробці ватою.

Не можна змащувати опік:

  • Молочними і кисломолочними продуктами: кефіром, сметаною, кислим молоком маслом.
  • Сечею.
  • Спиртом або горілкою.
  • Йодом.
  • Перекисом або зеленкою.

Як надати першу медичну допомогу при опіках

При термічних та електричних опіках

Якщо опік вразив невелику ділянку шкіри (перша і друга ступінь), тоді необхідно накласти на звільнену ділянку шкіри стерильну пов'язку. Щоб не відбулося зараження, потрібно уникати контакту руками обпалених ділянок шкіри або, при можливості, змастити їх мазями, жирами або оліями.

Якщо на обпаленій шкірі з'явилися пухирі, їх не можна відкривати, адже так можна легко здерти обпалену шкіру і занести інфекцію.

У разі, якщо опік великий – потерпілого потрібно загорнути в чисте простирадло і створити йому спокій до прибуття лікаря.

Якщо у потерпілого обпечене обличчя, тоді потрібно закрити його стерильною марлею, а при опіках очей – необхідно робити холодні примочки з розчину борної кислоти з розрахунку пів чайної ложки кислоти на склянку води.

При хімічних опіках

Коли відбувається хімічний опік, тоді необхідно розуміти, що глибина пошкодження тканин дуже залежить від тривалості впливу хімічної речовини. А тому важливо якомога швидше зменшити концентрацію хімічної речовини і час його впливу.

З цією метою уражене місце потрібно терміново промити великою кількістю холодної води протягом 15-20 хвилин. При цьому ви повинні розуміти, що повністю змити хімічна речовина водою не вдасться, тому уражене місце потрібно обробити нейтралізуючими розчинами, які накладають у вигляді примочок або пов'язок.

Як надати першу допомогу при рызних опіках
Як надати першу допомогу при рызних опіках / Фото: Pexels

Якщо опік кислотою – то потрібно розмішати одну чайну ложку питної соди в склянці води.

Якщо опік лугом – необхідно розмішати одну чайну ложку розчину борної кислоти на склянку води або зробити слабкий розчин оцтової кислоти – одна чайна ложка оцту на склянку води.

Читайте також: Що робити, якщо поряд з вами немає бомбосховища

Читайте також:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти