Перша медична допомога при опіках: важливо знати кожному

Опіки можуть бути хімічними, термічними та електричними

Опіки, на жаль, можуть трапиться з кожним. Тут, як і в будь-який інший непередбачуваный ситуації, важливо швидко зреагувати і надати першу медичну допомогу при опіках. І ці прості правила важливо знати кожному для своєї безпеки і людей, які опиняться поруч.

Причиною опіку найчастіше виявляється окріп, гарячий посуд, пар, праска або інша побутова техніка, яка нагрівається. Як реагувати на опіки і надати першу медичну допомогу, розповів на своєму сайті доктор Євген Комаровський.

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Мабуть, одним з найбільш важливих положень надання першої допомоги є її терміновість: чим швидше вона подана, тим більше надії на успішний результат.

Щоб розуміти, яку допомогу надати потерпілому, важливо знати, що опіки бувають різні, відповідно і вид допомоги – відрізняється.

Види опіків:

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Термічні – викликані вогнем, парою, гарячими предметами і речовинами; Хімічні – кислотами і лугами; Електрічні – впливом електричного струму або електричної дуги.

Опіки також діляться на чотири ступені ураження:

перша – почервоніння і набряк шкіри;

друга – водяні бульбашки;

третя – омертвіння шкіри;

четверта – обвуглювання шкіри, ураження м'язів, сухожиль і кісток.

Перша медична допомога при опіках / Фото: Depositphotos

Що категорично не можна робити при опіках

Існує цілий список того, чого не можна робити при опіках. Ні в якому разі не проколюйте міхур з рідиною, не заклеюйте опік пластиром і не намагайтеся відокремити від шкіри ділянку тканини, що прилипла, а краще просто обріжте тканину.

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До того ж, не можна обробляти опік льодом, а також користуватися при обробці ватою.

Не можна змащувати опік:

Молочними і кисломолочними продуктами: кефіром, сметаною, кислим молоком маслом.

Сечею.

Спиртом або горілкою.

Йодом.

Перекисом або зеленкою.

Як надати першу медичну допомогу при опіках

При термічних та електричних опіках

Якщо опік вразив невелику ділянку шкіри (перша і друга ступінь), тоді необхідно накласти на звільнену ділянку шкіри стерильну пов'язку. Щоб не відбулося зараження, потрібно уникати контакту руками обпалених ділянок шкіри або, при можливості, змастити їх мазями, жирами або оліями.

Якщо на обпаленій шкірі з'явилися пухирі, їх не можна відкривати, адже так можна легко здерти обпалену шкіру і занести інфекцію.

У разі, якщо опік великий – потерпілого потрібно загорнути в чисте простирадло і створити йому спокій до прибуття лікаря.

Якщо у потерпілого обпечене обличчя, тоді потрібно закрити його стерильною марлею, а при опіках очей – необхідно робити холодні примочки з розчину борної кислоти з розрахунку пів чайної ложки кислоти на склянку води.

При хімічних опіках

Коли відбувається хімічний опік, тоді необхідно розуміти, що глибина пошкодження тканин дуже залежить від тривалості впливу хімічної речовини. А тому важливо якомога швидше зменшити концентрацію хімічної речовини і час його впливу.

З цією метою уражене місце потрібно терміново промити великою кількістю холодної води протягом 15-20 хвилин. При цьому ви повинні розуміти, що повністю змити хімічна речовина водою не вдасться, тому уражене місце потрібно обробити нейтралізуючими розчинами, які накладають у вигляді примочок або пов'язок.

Як надати першу допомогу при рызних опіках / Фото: Pexels

Якщо опік кислотою – то потрібно розмішати одну чайну ложку питної соди в склянці води.

Якщо опік лугом – необхідно розмішати одну чайну ложку розчину борної кислоти на склянку води або зробити слабкий розчин оцтової кислоти – одна чайна ложка оцту на склянку води.

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